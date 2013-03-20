中国债市动态：新发国债收益率远低预期不改二级淡静走势，信用债卖压不减

路透上海3月20日 - 中国财政部周三稍早续发行的10年国债收益率远低于预期，不过这并未改变机构对利率债短期维持观望的态度，二级市场早盘国债基本未受扰动。信用产品方面，对未来收益率可能走升的担忧致卖压不减，唯成交不甚活跃，收益率升势依旧缓慢。

财政部稍早招标续发行的220亿元人民币10年期固息国债，中标收益率为3.5198%，远低于此前3.58%的市场预测均值。

在新债结果出来后，上海一银行交易员表示，二级市场利率债基本没什么变化，连交易报价都“不用改，谁知道一级咋投的。”

至于信用债，深圳一券商交易员认为，由于年初以来信用产品的收益率降幅明显大于利率债，因此在通胀忧虑加重的初期，首当其冲也很正常。

“收益率往上不会(马上)上多少，现在没有恐慌情绪，应该是一个缓慢的过程。”后一交易员预计。