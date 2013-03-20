《香港报摘》--其他报纸重要消息3月20日

* 明报：

--香港金融管理局副总裁阮国恒表示，为新造按揭的风险加权比率设立下限，并非传统的逆周期措施，即不会因为经济环境周期转变；又指即使楼价他朝下跌，金管局也不会放松风险加权比率下限。

--中国太平 管理层表示将向集团旗下产险注资，且有意通过发行新股，向母公司收购25.05%太平人寿股权。

* 星岛日报：

--政府首度推出的启德发展区两幅“港人港地”，将于下周四(28日)招标，5月31日截标，预计地价分别逾20亿港元及22亿港元。两幅土地除设有限量条款，分别限建最多545及600个单位外，另包括发展商不得出租单位、并规定30年内买家必须为香港永久居民等。

--花样年 主席兼首席执行官潘军透露，集团已在深圳前海成立金融服务公司，未来将积极在前海投地。

--新地 旗下元朗YOHO Midtown旁大型综合发展项目有最新发展方案，加入酒店及学校元素，将会兴建一幢楼高37层的酒店“YO HOTEL”及一幢楼高8层的酒店、学校综合大楼，合共提供356间客房。

* 苹果日报：

--消息透露，早前已发盈警的利丰 正研究削减开支自救，包括要求董事及高层减薪，及精简全球逾1.4万个供应商网路，以提升盈利能力。

--宏利人寿保险(国际)雇员福利业务部副总裁吴智珊表示，计划今年整合旗下两个强积金计划，稍后会研究推出新的H股指数追踪基金。

* 东方日报：

--经络按揭转介表示，有银行提供首三年2.15厘定息按揭。花旗香港承认为特选客户提供该计划，惟有需要时将会加息。另外，信银国际及星展香港均表示有加息压力。

--全球最大旅行箱包生产商--新秀丽 因应日圆弱势，计划由下月起将在日本出售的产品加价12%。分析员认为，新秀丽跟随同行加价属预料之内，对整体的贡献有限。

* 文汇报：

--金融发展局举行于第二次会议上通过了辖下五个小组的工作项目。该局将谘询业界，探讨前海和离岸人民币业务的商机，以及进一步发展香港资产和财富管理业。

--星展银行(香港)行政总裁庞华毅表示，去年零售银行收入按年增长13%，期望今年可受惠于私人银行业务增长，带动零售银行增长20%以上。今年首两月贷款增长保持强势，希望今年能达成贷款增长10%的目标。

* 大公报：

--宝龙地产 总裁许芳华表示，2013财年合同销售目标为80亿元人民币，又力争今年租金及管理费收入升38%至7亿元人民币。(完)