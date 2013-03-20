全球金融：大型银行有望提前数年达到巴塞尔资本规则的要求

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透伦敦3月19日 - 全球监管机构周二表示，全球顶尖银行在达到更严格资本规则的要求上取得了巨大的进展，有望提前数年实现完全合规。
由近30个国家组成的巴塞尔银行监管委员会称，如果巴塞尔协议III在2012年6月生效的话，全球最大的101家银行则需要2,082亿欧元(2,700亿美元)的额外资本，较2011年12月上一份研究得出的数字少了1,760亿欧元。
目前的计划是从2013年1月起的六年里分阶段推进巴塞尔协议III，但最新研究表明，银行达标的时间可能远比计划早，将提升他们应对未来市场动荡的能力。
欧洲银行业管理局称，其在巴塞尔协议实施时另外进行的一项研究表明，去年6月欧洲最大的几家银行本来需要筹集1,124亿欧元的资金，才能达到7%的最低资本缓冲要求。
这意味着为满足巴塞尔协议，全球银行业需填补的资本缺口中有逾一半来自于欧盟44家最大的银行。
巴塞尔委员会称，去年6月这些顶尖银行的平均核心资本充足率为8.5%。
在2011年7月1日至2012年6月30日期间，这101家最大的银行税后及股息分配前的获利为3,800亿欧元，这意味着这些银行无需从市场筹集新资，就可以弥补资本缺口。
巴塞尔委员会亦称，这些顶级银行的平均净稳定资金比率(NSFR)为99%。该比率要求银行持有足够多让其有能力应对最长达一年的外部冲击的现金或现金等价物。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 许娜/白云)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市