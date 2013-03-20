全球金融：大型银行有望提前数年达到巴塞尔资本规则的要求

路透伦敦3月19日 - 全球监管机构周二表示，全球顶尖银行在达到更严格资本规则的要求上取得了巨大的进展，有望提前数年实现完全合规。

由近30个国家组成的巴塞尔银行监管委员会称，如果巴塞尔协议III在2012年6月生效的话，全球最大的101家银行则需要2,082亿欧元(2,700亿美元)的额外资本，较2011年12月上一份研究得出的数字少了1,760亿欧元。

目前的计划是从2013年1月起的六年里分阶段推进巴塞尔协议III，但最新研究表明，银行达标的时间可能远比计划早，将提升他们应对未来市场动荡的能力。

欧洲银行业管理局称，其在巴塞尔协议实施时另外进行的一项研究表明，去年6月欧洲最大的几家银行本来需要筹集1,124亿欧元的资金，才能达到7%的最低资本缓冲要求。

这意味着为满足巴塞尔协议，全球银行业需填补的资本缺口中有逾一半来自于欧盟44家最大的银行。

巴塞尔委员会称，去年6月这些顶尖银行的平均核心资本充足率为8.5%。

在2011年7月1日至2012年6月30日期间，这101家最大的银行税后及股息分配前的获利为3,800亿欧元，这意味着这些银行无需从市场筹集新资，就可以弥补资本缺口。

巴塞尔委员会亦称，这些顶级银行的平均净稳定资金比率(NSFR)为99%。该比率要求银行持有足够多让其有能力应对最长达一年的外部冲击的现金或现金等价物。(完)