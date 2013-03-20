澳新汇市：澳元和新西兰元兑欧元创10周高位，投资人对塞浦路斯局势感到不安

欧元/新西兰元报1.5623，在1.5577有支撑，之下是1.5500和1.5490。

塞浦路斯议会周二以压倒多数票否决以对银行存款征税作为欧洲提供救助条件的提议 。

不过交易商称，目前为止市场并未极度惊恐，因寄望欧元区会在最后关头达成协议，让塞浦路斯留在欧元区。

澳元/美元 持稳在1.0368，略低于周二所及的1.0387。支撑料在周一低点1.0322，之下为1.0300，是1.0116-1.0415一波走势的38.2%回档位。阻力在1.0415。

新西兰元/美元 从稍早的0.8237微跌至0.8223。支撑在0.8220，之下为200日移动均线切入位0.8190。阻力约在上周三度触及的高点0.8280。

塞浦路斯的不确定性提振了日圆，澳元/日圆 跌至98.31，新西兰元/日圆 则报78.10。不过澳新货币兑日圆距离近日所及四年半高点仍不远。(完)

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