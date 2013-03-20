澳新汇市：澳元和新西兰元兑欧元创10周高位，投资人对塞浦路斯局势感到不安

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
欧元/新西兰元报1.5623，在1.5577有支撑，之下是1.5500和1.5490。
塞浦路斯议会周二以压倒多数票否决以对银行存款征税作为欧洲提供救助条件的提议 。
不过交易商称，目前为止市场并未极度惊恐，因寄望欧元区会在最后关头达成协议，让塞浦路斯留在欧元区。
澳元/美元 持稳在1.0368，略低于周二所及的1.0387。支撑料在周一低点1.0322，之下为1.0300，是1.0116-1.0415一波走势的38.2%回档位。阻力在1.0415。
新西兰元/美元 从稍早的0.8237微跌至0.8223。支撑在0.8220，之下为200日移动均线切入位0.8190。阻力约在上周三度触及的高点0.8280。
塞浦路斯的不确定性提振了日圆，澳元/日圆 跌至98.31，新西兰元/日圆 则报78.10。不过澳新货币兑日圆距离近日所及四年半高点仍不远。(完)
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路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市