标题新闻：澳洲2月商品进口较前月下滑1%，至205亿澳元(212亿美元)--统计局

东南亚股市：受资本外流担忧打压多数收低，但印尼股市创纪录收盘高位

路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市