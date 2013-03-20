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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 09:30 BJT

《中国重要政经日程》--3月20日

============================今日重要政经日程=======================

3/20（三）

欧洲金融第七届年会--中国大型企业现金、财资及风险管理研讨会在北京召开。

============================近日重要政经日程=======================

3/21（四）

第七届中国私募基金高峰论坛在深圳举行，至23日。

3/22（五）

国家主席习近平将对俄罗斯、坦桑尼亚、南非和刚果四国进行国事访问，并出席在南非德班举行的金砖国家领导人第五次会议，至30日。

3/27（三）

2013年基金业年会在北京举行。

4/6（六）

博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行，至8日。

4/10(三)

中国石油商贸大会在北京举行,至12日.

4/18(四)

中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日.

5/9(四)

亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

6/6(四)

《财富》全球论坛在成都举行,至8日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 宿泱韫)

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