港报社评：美财长姿态，对华政策先重经贸--经济日报3月20日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
美国总统奥巴马上周电贺习近平当上中国国家主席后，即急不及待安排新任财长杰克卢为特使，昨访北京与习会面。两人会面未必有紧急要务，但摆出的姿态已传递重要信息，即现阶段中美多谈经贸实利，并图降地缘冲突调子。其意义就是中美现阶段都不希望，地缘纷争因过于高调而尾大不掉，故将注意力更多放于经贸利益此长期主轴。 美国虽借日牵制中国、藉北韩妄动而加强在亚洲军事部署等，却不希望事态发展太僵而将美军拉入战争；中国则更是被动，图力保核心利益而息事宁人，故现时都希望热炽地缘纷争能降温，少生折腾。
更重要的是中美都希望、都需要力拓经贸。奥巴马连任后表明不打没必要的战争，明显要将注意力集中于内政，此除平权等社会议题外，重振美国经济是重中之重。由于美国民众仍在减债过程中，13亿人口的中国市场自然为美国所垂涎。 至于中国，当然希望能有更友好的国际环境，以利国内经济转型并保持较快增长。若美国愿在地缘问题上少添烦乱，多集中于经济的周旋与谈判，北京自然乐见，并愿投桃报李。 当然，这并不代表美国叫停重返亚洲、围堵中国的外交政策，惟步伐与力度可因应客观环境与主观需要而变。奥巴马现时对外不想日朝等议题失控，对内有谷经济的需要，中美经贸顺理成章成为双方现阶段互动的焦点。 故杰克卢昨以总统特使身份访京，虽未必有具体实务要中美急于解决，但其姿态实际已包括美国微调对华政策的重要信息。(A10)
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路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市