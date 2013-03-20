港报社评：美财长姿态，对华政策先重经贸--经济日报3月20日

美国总统奥巴马上周电贺习近平当上中国国家主席后，即急不及待安排新任财长杰克卢为特使，昨访北京与习会面。两人会面未必有紧急要务，但摆出的姿态已传递重要信息，即现阶段中美多谈经贸实利，并图降地缘冲突调子。其意义就是中美现阶段都不希望，地缘纷争因过于高调而尾大不掉，故将注意力更多放于经贸利益此长期主轴。 美国虽借日牵制中国、藉北韩妄动而加强在亚洲军事部署等，却不希望事态发展太僵而将美军拉入战争；中国则更是被动，图力保核心利益而息事宁人，故现时都希望热炽地缘纷争能降温，少生折腾。

更重要的是中美都希望、都需要力拓经贸。奥巴马连任后表明不打没必要的战争，明显要将注意力集中于内政，此除平权等社会议题外，重振美国经济是重中之重。由于美国民众仍在减债过程中，13亿人口的中国市场自然为美国所垂涎。 至于中国，当然希望能有更友好的国际环境，以利国内经济转型并保持较快增长。若美国愿在地缘问题上少添烦乱，多集中于经济的周旋与谈判，北京自然乐见，并愿投桃报李。 当然，这并不代表美国叫停重返亚洲、围堵中国的外交政策，惟步伐与力度可因应客观环境与主观需要而变。奥巴马现时对外不想日朝等议题失控，对内有谷经济的需要，中美经贸顺理成章成为双方现阶段互动的焦点。 故杰克卢昨以总统特使身份访京，虽未必有具体实务要中美急于解决，但其姿态实际已包括美国微调对华政策的重要信息。(A10)