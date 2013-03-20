港报社评：政府勿误判政改情势，知情讨论有助建共识--明报3月20日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
对于调查结果，政府若解读为大多数市民未反对预选，或许捉错用神，因为建制派人士所说的预选，片面强调了预选的必要和好处，并未触及组织运作等关键细节，市民未能判断是否合乎民主选举准则；所以，政府应该尽快开展谘询，让各方关心政改的人士及组织尽早提出具体方案，让市民能在知情下，讨论预选的积极和消极效果，谋求一个符合《基本法》要求又符合普及而平等的普选方案。 按建制派人士的说法，可以确保特首候选人不会对抗中央，预选成为积极正面因素，相信这是有40%受访者支持预选的主要原因。不过，建制派人士只提到预选的「好处」，无触及预选的「坏处」。所以，受访市民有大约40%支持预选，是否偏高，值得注意；设若提名委员会的组成和运作模式等不符合民主要求，用以判别哪一名参选人对抗中央，只凭提名委员的政治审查、主观好恶，缺乏客观标准，则这样的预选仍然得到约40%市民支持，才算反映真实情。 我们指出这一点，旨在提醒政府，勿以为民调显示支持与反对预选的市民相若，就跃跃欲试，推出不符合国际准则的特首普选方案。政府若这样做，很大可能误判民情。毫无疑问，2016年和2017年选举安排，肯定会掀起热炽讨论，若有较多时间回旋，或许可收事缓则圆之效，若事态一开始就在死线前徘徊，届时空间压缩，整体社会绷紧，不利于理性讨论。所以，政改谘询宜早不宜迟，政府应该尽快开展政改五部曲。(A04)
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路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市