港报社评：政府勿误判政改情势，知情讨论有助建共识--明报3月20日

对于调查结果，政府若解读为大多数市民未反对预选，或许捉错用神，因为建制派人士所说的预选，片面强调了预选的必要和好处，并未触及组织运作等关键细节，市民未能判断是否合乎民主选举准则；所以，政府应该尽快开展谘询，让各方关心政改的人士及组织尽早提出具体方案，让市民能在知情下，讨论预选的积极和消极效果，谋求一个符合《基本法》要求又符合普及而平等的普选方案。 按建制派人士的说法，可以确保特首候选人不会对抗中央，预选成为积极正面因素，相信这是有40%受访者支持预选的主要原因。不过，建制派人士只提到预选的「好处」，无触及预选的「坏处」。所以，受访市民有大约40%支持预选，是否偏高，值得注意；设若提名委员会的组成和运作模式等不符合民主要求，用以判别哪一名参选人对抗中央，只凭提名委员的政治审查、主观好恶，缺乏客观标准，则这样的预选仍然得到约40%市民支持，才算反映真实情。 我们指出这一点，旨在提醒政府，勿以为民调显示支持与反对预选的市民相若，就跃跃欲试，推出不符合国际准则的特首普选方案。政府若这样做，很大可能误判民情。毫无疑问，2016年和2017年选举安排，肯定会掀起热炽讨论，若有较多时间回旋，或许可收事缓则圆之效，若事态一开始就在死线前徘徊，届时空间压缩，整体社会绷紧，不利于理性讨论。所以，政改谘询宜早不宜迟，政府应该尽快开展政改五部曲。(A04)