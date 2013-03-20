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债券 | 2013年 3月 20日 星期三 09:20 BJT

标题新闻：英国未来两年每年将削减部分政府部门预算1%，所节省资金用于资本支出--首相发言人

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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