港报社评：中等收入人士响最痛警号--星岛日报3月20日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
正当本港百万富翁人数创出新高之际，一项最新调查却显示港人的痛苦印象指数接近警戒，以月入10,000至20,000元的家庭，最为觉得港人生活痛苦。当局有需要进一步研究，惠民政策对这个夹心收入组别的人有何不到位之处。 在直接反映港人的快乐或者痛苦程度方面，这个调查有其局限。原因之一，是评级项目，围绕刚卸任总理的温家宝去年底向赴京述职的行政长官梁振英，提出港府要解决的六大民生问题，包括就业、物价、住屋、贫困、环境和人口老化。要评定一个家庭是否感到痛苦，还有家庭关系、感情因素等众多非物质因素要考虑。 原因之二，是问卷的提问方式，并非直问受访者自己觉得痛苦与否，而是受访者认为「香港人」现在的生活是否痛苦，在六大民生问题中「那一个使香港人生活最痛苦」。问卷得出来的答案，是受访者对整体社会现象的观感和评价，而不是直接反映自己的切身感受。大家只能够推测，个人对社会的观感，往往受自己所处的特定环境影响，来间接论断其对本身环境的不满程度。 楼价高企，去年多了人卖楼套现，而成功令自己跻身流动资产超过100万元的行列，但是更多人感受的是买楼难和供楼吃力。政府积极推行扶贫政策，并且订定最低工资，又打算制订贫穷。这些处于贫穷上的非富裕人士，收入比最低工资高一点，加薪是否能够追上通胀成疑。当局在为楼市降温之余，在物价方面同样不能掉以轻心。(A05)
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路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市