港报社评：中等收入人士响最痛警号--星岛日报3月20日

正当本港百万富翁人数创出新高之际，一项最新调查却显示港人的痛苦印象指数接近警戒，以月入10,000至20,000元的家庭，最为觉得港人生活痛苦。当局有需要进一步研究，惠民政策对这个夹心收入组别的人有何不到位之处。 在直接反映港人的快乐或者痛苦程度方面，这个调查有其局限。原因之一，是评级项目，围绕刚卸任总理的温家宝去年底向赴京述职的行政长官梁振英，提出港府要解决的六大民生问题，包括就业、物价、住屋、贫困、环境和人口老化。要评定一个家庭是否感到痛苦，还有家庭关系、感情因素等众多非物质因素要考虑。 原因之二，是问卷的提问方式，并非直问受访者自己觉得痛苦与否，而是受访者认为「香港人」现在的生活是否痛苦，在六大民生问题中「那一个使香港人生活最痛苦」。问卷得出来的答案，是受访者对整体社会现象的观感和评价，而不是直接反映自己的切身感受。大家只能够推测，个人对社会的观感，往往受自己所处的特定环境影响，来间接论断其对本身环境的不满程度。 楼价高企，去年多了人卖楼套现，而成功令自己跻身流动资产超过100万元的行列，但是更多人感受的是买楼难和供楼吃力。政府积极推行扶贫政策，并且订定最低工资，又打算制订贫穷。这些处于贫穷上的非富裕人士，收入比最低工资高一点，加薪是否能够追上通胀成疑。当局在为楼市降温之余，在物价方面同样不能掉以轻心。(A05)