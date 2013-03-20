港报社评：港应提人均居住面积目标--文汇报3月20日

特首梁振英昨日参观天津规划馆后表示，天津市的长远规划值得香港借镜，特区政府会致力于做好香港长远和宏观的规划，长远而言要通过宏观的规划，改善香港人的居住品质，令新一代可以住得更宽敞。事实上，内地许多城市致力满足民众住屋需要，居住条件大为改善，对本港有很多启示。本港仍然存在住屋难和居住环境挤迫等问题，凸显特区政府解决房屋问题刻不容缓。长远而言，香港应提出人均居住面积目标，提升居住品质，构筑港人的香港梦。 香港至少有十多万人蜗居于板间房、房和笼屋中，加上露宿者的实际人数达1500人，他们都过着没有尊严的生活，与高度发达和富裕的香港绝不相称，堪为香港之耻。公屋的居住环境也不宽敞。梁振英把房屋问题作为施政的重中之重，方向绝对正确。要解决市民的居住问题，土地资源十分重要，这需要政府早作长远规划，特别是要大规模拓地建设新市镇。这方面，香港需要向天津市城市规划学习。 置业安居、生活舒适是不少市民的美梦，满足住屋需求之余，人均居住面积增加、居住设施水平提高，进一步提高港人居住条件和生活质素，更是社会共同追求的梦想。特区政府应与港人共同构筑安居乐业的香港梦，应明确提出人均居住面积的长远目标，做好整体规划工作，为香港梦铺陈可达致的具体规划。香港并非缺乏土地，只是在开发土地中遇到阻力，只要社会各界共同努力，完全可以共同达致香港梦的目标。(A04)