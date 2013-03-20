港报社评：港应提人均居住面积目标--文汇报3月20日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
特首梁振英昨日参观天津规划馆后表示，天津市的长远规划值得香港借镜，特区政府会致力于做好香港长远和宏观的规划，长远而言要通过宏观的规划，改善香港人的居住品质，令新一代可以住得更宽敞。事实上，内地许多城市致力满足民众住屋需要，居住条件大为改善，对本港有很多启示。本港仍然存在住屋难和居住环境挤迫等问题，凸显特区政府解决房屋问题刻不容缓。长远而言，香港应提出人均居住面积目标，提升居住品质，构筑港人的香港梦。 香港至少有十多万人蜗居于板间房、房和笼屋中，加上露宿者的实际人数达1500人，他们都过着没有尊严的生活，与高度发达和富裕的香港绝不相称，堪为香港之耻。公屋的居住环境也不宽敞。梁振英把房屋问题作为施政的重中之重，方向绝对正确。要解决市民的居住问题，土地资源十分重要，这需要政府早作长远规划，特别是要大规模拓地建设新市镇。这方面，香港需要向天津市城市规划学习。 置业安居、生活舒适是不少市民的美梦，满足住屋需求之余，人均居住面积增加、居住设施水平提高，进一步提高港人居住条件和生活质素，更是社会共同追求的梦想。特区政府应与港人共同构筑安居乐业的香港梦，应明确提出人均居住面积的长远目标，做好整体规划工作，为香港梦铺陈可达致的具体规划。香港并非缺乏土地，只是在开发土地中遇到阻力，只要社会各界共同努力，完全可以共同达致香港梦的目标。(A04)
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路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市