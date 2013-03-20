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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 09:21 BJT

台湾股市：开平盘，宏基因第四季净损高于预期而下跌

路透台北3月20日 - 台湾股市周三开平盘，电脑厂商宏基 下跌，此前该公司公布第四季净损高于预期，使得全年出现净损。

加权股价指数 开盘微跌至7,834.73，但旋即下跌至7,812.71。(完)

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