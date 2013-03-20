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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 09:29 BJT

《全球重要经济事件一览表》--3月20日-3月27日

路透3月20日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

3月20日(三)

法兰克福--欧洲央行管理委员会和全体委员会会议，无利率声明公布

伦敦--英国财务大臣欧思邦公布2013年预算

伦敦--英国央行公布3月货币政策委员会(MPC)会议记录

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定(1630)，美联储主席贝南克随后举行记者会(1815)

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定

法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森就“追求经济成长-竞赛还是联合”发表讲话(1330)

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯在Affarsvarlden期刊主办的银行与金融前景论坛发表演说，主题为“管控瑞典银行业的结构性风险”(0845)

3月21日(四)

东京--日本财务省财务官中尾武彦和数位学者在一次研讨会上发言(0430)

伦敦--英国财政部首席经济顾问Dave Ramsden针对财政大臣欧思邦预算案的宏观经济部分，以及英国财政政策向企业经济学家协会发表讲话

苏黎世--瑞士央行理事祖布鲁克在货币市场活动中发表演讲(1800)

蒙特利尔--加拿大央行副总裁Agathe Cote向金融专业人士学会(AFP)发表讲话

3月22日(五)

墨尔本--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)发表演讲

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)在主题为“合理的经济：从头开始建设社区繁荣”的2013年National Community Reinvestment Coalition年会上讲话，题为“美国就业市场环境”(1245)

3月25日(一)

伦敦--美联储主席贝南克在伦敦政经学院举办的活动上讲话。

3月26日(二)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲证券和投资委员会年度论坛上讲话。(0545 GMT)

3月27日(三)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯出席一场通讯社早餐会，接受闭门群访。(1500)

明尼苏达州艾迪纳--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说，主题为“以更好的货币政策改善前景”。(1700)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 白云)

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