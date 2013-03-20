《全球重要经济事件一览表》--3月20日-3月27日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透3月20日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
3月20日(三)
法兰克福--欧洲央行管理委员会和全体委员会会议，无利率声明公布
伦敦--英国财务大臣欧思邦公布2013年预算
伦敦--英国央行公布3月货币政策委员会(MPC)会议记录
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定(1630)，美联储主席贝南克随后举行记者会(1815)
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定
法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森就“追求经济成长-竞赛还是联合”发表讲话(1330)
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯在Affarsvarlden期刊主办的银行与金融前景论坛发表演说，主题为“管控瑞典银行业的结构性风险”(0845)
3月21日(四)
东京--日本财务省财务官中尾武彦和数位学者在一次研讨会上发言(0430)
伦敦--英国财政部首席经济顾问Dave Ramsden针对财政大臣欧思邦预算案的宏观经济部分，以及英国财政政策向企业经济学家协会发表讲话
苏黎世--瑞士央行理事祖布鲁克在货币市场活动中发表演讲(1800)
蒙特利尔--加拿大央行副总裁Agathe Cote向金融专业人士学会(AFP)发表讲话
3月22日(五)
墨尔本--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)发表演讲
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)在主题为“合理的经济：从头开始建设社区繁荣”的2013年National Community Reinvestment Coalition年会上讲话，题为“美国就业市场环境”(1245)
3月25日(一)
伦敦--美联储主席贝南克在伦敦政经学院举办的活动上讲话。
3月26日(二)
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲证券和投资委员会年度论坛上讲话。(0545 GMT)
3月27日(三)
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯出席一场通讯社早餐会，接受闭门群访。(1500)
明尼苏达州艾迪纳--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说，主题为“以更好的货币政策改善前景”。(1700)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 白云)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市