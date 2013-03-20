重发-港报财经评论：美股淡友被迫转变态度--信报3月20日

(重发以补上标题因繁简转换造成的漏字)

美股淡友被迫转变态度/习广思

这是一个什么时代？花旗银行调查显示，2012年香港有60.1万个百万富翁，平均净资产值为1,310万港元，这60万人当中，78%拥有物业，31%拥有多过一个物业。他们的资产当中，有63%是物业净值，34%是流动资产。香港到底有多少百万富翁，没兴趣知道，但调查分析，要成为百万富翁，途径是买卖股票，其次是买卖物业，未来12个月内，有超过50%受访者仍然偏好股票买卖。现今社会，,发达却可以很容易，重点是懂得投资及投机。近期港股面对多项负面因素，两会的政策憧憬消散，改革成了重要讯号，中国对经济增长放缓的容忍度提高，人行行长周小川对货币政策发表明松暗紧的言论；加上，中国内地经济复苏告一段落，外资进入冷静观察期。其次，靠资金持续推高的股市派对结束，外资下调新兴市场投资比重，或多或少对资金流有负面影响，但对资金大规模撤走不是太担心。

然而，在信心不足及欠缺重大利好政策的情况下，港股难以转强。另一叫人失望的是公司业绩，表现令大行无法重新估值，最明显的是内房股公布业绩后，公司管理层对前景转趋保守，事后也未见分析员大幅上调盈利预测。中资股盈利有好有坏，以致大市进入一段非常挑剔的选股期，业绩理想的板块包括电力股、燃气及设备股等。港股反弹无力，恒指昨天早市反弹135点，但弹完即散，中资金融股沽盘再现，恒指收报22,041点，下跌41点。全日成交额683亿港元，沽空比率10.1%。看淡的投资者得势，空军仍未愿散。大市疲弱，但个别板块的特色仍带来炒作空间，内房、水泥及钢材股超卖，这些股份皆有反弹冇上升。电力股炒作行业改革，盈利前景被看好。个别医药股持续强势，市场等待盈利数据公布。

金融市场有趣的是，在数字背后往往让人看见故事。有些香港人不喜欢领汇 ，但作为一只上市房托，为股东带来的回报是受到肯定的。至于巴士公司就加价强词夺理，旗下路讯通 赚钱却是事实。路讯通公布业绩，截至2012年12月底止全年扭亏为盈，录得纯利7482万港元，2011年的亏损主要来自一项金融资产减值，原因是被一间广告公司拖数，否则该年未必亏损。路讯通表示，巴士车身及候车亭业务录得稳定增长，为广告商及代理制作内容等业务亦维持增长。路讯通每股盈利7.5港仙，每股派发末期息7.5港仙，全数派息。(B03)

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塞国危机受控欧罗可弹/苏子

近期所看不少有关今年汇市走势的大行报告，发觉近年一面倒均看好美元的表现。某美资投行近日发表的报告，同样是看好美元的表现，此投行把今年年底美元兑日圆的上升目标由原先的100上调至105水平，明年年底的目标则由105上调至109水平；至于报告亦把英镑兑美元今年年底的下跌目标由原先的1.57大幅下调至1.43水平。早前有知名经济分析师表示，目前美元已进入了长达数年的上升周期；至于大部分散户投资者，由于他们不约而同均看淡欧罗及日圆今年的走势，换言之，即他们同样是看好美元的走势。然而，目前市场这种对美元后市近乎一面倒的乐观情绪，感到有点担心，因为汇市是以零和游戏的形式运作，故当市场一面倒看好某个方向时，此时采用相反理论往往可以取得不俗的回报。故担心美元是否会再升。

其实，以目前市场对美元如此乐观的情绪来看，本周初欧罗兑美元理应可以借助塞浦路斯征税方案的负面消息，在跌破上周四的1.2908低位及1.29关口后，顺利跌至200天SMA关键支持以下波动及收市才对，不大可能仍然如此理性企稳在200天SMA支持以上波动。怀疑美元后市的方向是否真的可以跟随市场乐观情绪大幅走高！稍后美汇指数若一直乏力再次突破83阻力关口，反而成功跌破自上月7日开始一直稳守之上的20天SMA支持收市，届时美元看好的投资者宜提高警觉，小心美元或在一片看好声中出现较为显着的跌幅。

此外，本周澳纽加等商品货币并未因为市场对美元的乐观情绪而显着下跌，即使早前呈现大弱势的英镑亦表现稳定，未见再次跌破1.50美元关口，目前只是欧罗汇价呈现明显弱势而已。假如塞浦路斯危机能控制在自身范围内，未见演变成重燃欧债危机的恶果，结果令欧罗兑美元可以成功升回20天SMA阻力以上，并补回上周五的1.3072收市裂口的话，随后汇价将再挑战100天SMA的1.3128阻力，预料届时成功突破的机会不小。(B09)