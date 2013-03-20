美国个股：雅虎正进行谈判，欲买下视频网站Dailymotion控股权--WSJ

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透旧金山3月19日 - 华尔街日报(WSJ)周二报导称，雅虎 正在进行协商，希望买下全球知名在线视频网站Dailymotion的控股权。这可能成为该公司执行长梅耶尔(Marissa Mayer)去年7月上台以来规模最大的交易。
报导引述未具名消息人士的话称，雅虎可能买下Dailymotion最多75%的股份。Dailymotion目前由法国电信公司France Telecom-Orange所有。
报导称Dailymotion的估值可能约为3亿美元，并表示交易不会很快敲定，并可能破局。
“我们目前对于雅虎和Orange可能进行谈判的臆测既不能证实，也不否认或发表评论。”Dailymotion总经理Roland Hamilton在电邮声明中表示。
雅虎和France-Telecom Orange不愿置评。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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