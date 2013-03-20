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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 09:41 BJT

《汇市简讯》美元/日圆盘初承压，跌向昨日低位

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* 美元/日圆亚洲盘初承压，日本适逢假期影响流动性

* 美国公债收益率(殖利率)走低，以及欧元/日圆卖盘施压美元/日圆人气

* 支撑位在昨日低点94.72，若跌破则下看94.40/45(完)

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