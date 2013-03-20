港报财经评论：国策有保有压，电股强煤股弱--经济日报3月20日

国策有保有压，电股强煤股弱/林瑞芬

日股一枝独秀昨劲升2%；中、港股市偏弱势；上证昨收2,257，只微弹0.8%。早市中电 、电能 及长建 等防守股升幅较佳，午市倒跌更不济，恒指收22,041，跌41点。22,500为短线反弹大阻力，不破不立，后市试穿22,000以让市场人士检视沽压力度，方有透视短期弱势何时扭转之契机，22,000破之就试近21,600-21,700，逐级考验低位，250天线近21,100为中期关键支持。商务部公布的资料显示，1月至2月中国实际利用外资174.84亿美元，同比降1.35%；但2月中国实际利用外资82.14亿美元，同比增6.32%，这是连续八个月负增长后的首次恢复正增长。不过，央行续进行正回购，对股市之提振有限，部分佳绩股都要插，中国太平 ，去年度多赚70%，昨劲挫5%至13.24港元，抵近每股内涵值13港元水平。中国安芯 去年多赚35.5%，连续三年高增长，亦挫3%，可见市场缺水之苦况，要忍痛减磅。

认知国情国策的重要性，对有志投资港股的股民是必要的，相信无太多投资者会反对。政策有保有压，对投资中资股判势来讲，尤其关键。业绩期中，留意到电力股及煤炭股的业绩对比，深刻反映此关键因素。华润电力 公布截至2012年12月31日止年度业绩，全年纯利按年升68%至约74.8亿港元，若剔除两个期间的汇兑损益，全年净利润按年升129.1%，单位燃料成本期内下跌9.3%为主要推动力。相反，中煤能源 公布2012年止，收入872.92亿元人民币，按年减少3.9%；纯利至88.42亿港元，倒退11.2%；每吨煤炭销售价下跌6.4%为主要推手。

电力股与煤股的成绩，显示政策的有保有压。早年电力股深受煤价上升拖累，电价又因通胀压力无得提升，公司亏损或只录得微利。如华能电力 于2008年度呈亏损，2009年转亏为盈不久，2010年又复见盈利下跌，2011年度更跌至每股只赚有8分人民币。发电集团的火电经营亏损累计，激化去年度救援电力股行动，国资委低调注资五大发电集团，容许电价上调，煤价又因经济大放缓下跌。由此，出现电力股盈利抢升，煤炭股盈利倒退。受佳绩推动，华润电力昨逆市劲升8%至22.65港元收市。跟进大形势，中国经济缓慢复苏，加上欧洲经济未现苗头，利煤价续走低迷，电力股的单位燃料成本今年续望向下走。中国内地每年对电力又有一定需求，大多券商发表预期，均认为华润电力2013年度之每股盈利续可望攀升，详见附表，介乎9%至35%不等，分别至1.72港元至2.13港元不等。(B03)

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内房今岁放缓， 明年步入寒冬/余少文

股民继续观望，大市反弹乏力。半数内房股公布去年业绩，整体录得双位数增长，似乎无视中国打压楼价过热的决心，但预期内房股今年盈利放缓，小心内房股调整未完，反弹过后又再跌！人民银行加大正回购力度，中国内地股市反覆靠稳。国企指数先升后跌，全日跌54点或0.5%，收10,740点，成交额132亿港元。红筹指数逆市升10点或0.2%，收4,299点，成交额43亿港元。中资股表现最好是华润系，全线上升。行业方面以电力、水泥、汽车股等较佳，尤其获证券商上调目标的华润电力 ，带动电力股向好。虽然国企昨日沽空额降至三个星期以来最少的17.6亿港元，占国指成交比重也是三个星期最少的13.4%，似乎反映国企沽压在减退，但维持国指阻力位11,000点。除非能重上50天平均线及企稳，否则只有反弹而没有升幅。至于看淡的内银股和内房股，前者原来被摩根大通唱淡，后者半数已公布去年业绩，最新是碧桂园 去年收入升21%至419亿元人民币，赚68.5亿元人民币，增长18%，每股盈利0.38元人民币，末期息0.1386元人民币，以昨日收市价计算，息率达4.7厘，有吸引力。

其实，不少内房股息率都超过4厘，如SOHO中国 、远洋地产 、宝龙地产 等，但对内房股仍有保留，原因跟内银股差不多，是今年盈利增长会放缓。粗略计算已公布业绩的内房股，去年合计盈利超过650亿元人民币，增长28%，但根据彭博综合证券商预测数字，预期上述内房股今年合计盈利约610亿元人民币，盈利会呈单位数下跌，情况较内银股盈利预测单位数增长还要差。当然，内房股盈利多包括投资物业的公允价值变化，剔除公允价值变化后，有可比数字的内房股去年核心盈利增长约17%，彭博则预测上述内房股今年核心盈利约560亿元人民币，增长约13%，增长虽放缓惟好过内银股的预测单位数增长。

不过，行业龙头之一中国海外 今年销售目标为1,000亿元人民币，较去年实现的1,115亿元人民币还要低，主席孔庆平解释是集团保守作风，反映对今年房地产市场审慎看法。连中海外对今年房地产市场都谨慎，可想言之国五条的威力。(B05)