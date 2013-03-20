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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 09:44 BJT

****《港报快速浏览》--3月20日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：港应提人均居住面积目标--文汇报                                    
 港报社评：美财长姿态，对华政策先重经贸--经济日报                            
 港报社评：中美高层频互动，强化合作减误判--信报                              
 港报社评：政府勿误判政改情势，知情讨论有助建共识--明报                      
 港报社评：中等收入人士响最痛警号--星岛日报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：美股淡友被迫转变态度--信报                                    
 港报财经评论：国策有保有压，电股强煤股弱--经济日报                          
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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