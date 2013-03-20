路透调查：英国股市年底前料再涨4.5%，汇率和政策疑虑令交投审慎

* 英国富时100指数2013年中料来到6,582点，年底料升至6,750点

* 目前指数已高于上次调查时预测的年底目标

* 由于第一季涨幅已近10%，短线有拉回可能

路透伦敦3月19日 - 英国绩优股本季的亮丽表现，在今年余下时间料略显逊色，因英镑疲软加上超宽松货币政策收紧的疑虑促使投资者审慎交投。

鉴于富时100指数 现已超过上回在12月调查时预测的今年底目标6,400点，分析师和基金经理拉高目标，不过调升幅度不大。

46位预测者的预估中值显示，富时100指数未来九个月料从周一收盘的6,457.92点再上行4.5%，至6,750点，该指数2013年初至今已大涨9.5%。调查还显示指数年中料来到6,582点。

富时100指数3月料创下连续第10个月涨势，为1990年代末以来最长连涨势头。该股指本月曾触及五年高点。但基于英国或有陷入四年来第三度衰退之虞，加上企业获利下滑，使得这波股市涨势看起来开始有些过热。

“在今年表现斐然的开局后，股市在某时点该拉回了，我相信可能就在春天这几个月会出现，”Capital Spreads的Angus Campbell称。

英镑走软可能也带来喜忧参半的影响。其提高英国大型出口商以英磅计的获利，但也意味外国投资者的收益被汇率吃掉。

“英镑今年一直很弱，且可能进一步走软。这或降低全球投资者持有英国资产的吸引力，尤其国内经济又那么疲弱，”Charles Stanley分析师Jeremy Batstone-Carr表示。

但分析师称，对英国央行重启资产购买计画，及欧洲央行降息的预期，或使英国股市获得一些短线的提振，不过一旦出现全球刺激经济举措开始退场的迹象，英国股市就可能承压。

“近来英国富时100指数和德国DAX指数都触及金融危机以来高位，那暗示早该拉回整理了，”Alpari分析师Craig Erlam说。“下半年，一旦大规模宽松措施开始撤走，我预计会有较大幅度的回档。”