台湾债市动态：10年券殖利率盘初下滑，长券趋升令塞浦路斯利多空间受限

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透台北3月20日 - 台湾债市10年期公债殖利率 周三盘初下跌，惟受长券端殖利率趋升压力，短多气势明显不足，仅能在1.30%上方震荡整理。美国指标10年期公债殖利率 虽因塞浦路斯问题利多带动，再度回测1.90%关卡，惟长线看升趋势未变，令台债交易气氛保守。
以下为交易员观察市场的最新动态：
* 20与30年长券殖利率的上扬，以及10年冷券殖利率卡在1.33-1.35%，令10年券102/6短多气虚。
* 美国指标10年期公债殖利率要进一步下跌至1.85%，甚至1.80%，才有机会令国际债市偏空气氛稍稍改观。 * 中短券虽有筹码集中优势保护，不过在长券殖利率向上趋势不变的带动下，殖利率料仍无法脱离缓步上移的命运。
* 盘面仅见短线交易商在狭幅区间内操作，且买卖报价较宽，操作难度偏高，今日成交量料难扩增。
以下为最新相关报导链接：
* 美国公债价格周二攀升，因塞浦路斯议会反对以银行存款征税作为国际救助条件的提议，给该国金融前景带来不确定性，且重燃投资人对欧元区稳定性的疑虑。
* 台湾国泰金控 称，子公司国泰人寿今年海外投资比重将由去年第四季的43.9%提高至48-49%，以海外债券投资为主，其中看好人民币债券收益，累计人民币资产约达700-800亿台币间。。
以下为预测今日殖利率交易区间：
* 102/6为1.30%-1.33%
本地时间09:43最新报价： * 102/6殖利率跌1.20基点，报1.3100%。大盘加权股价指数 微跌0.10%报7,830.86点。（完） (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市