台湾债市动态：10年券殖利率盘初下滑，长券趋升令塞浦路斯利多空间受限

路透台北3月20日 - 台湾债市10年期公债殖利率 周三盘初下跌，惟受长券端殖利率趋升压力，短多气势明显不足，仅能在1.30%上方震荡整理。美国指标10年期公债殖利率 虽因塞浦路斯问题利多带动，再度回测1.90%关卡，惟长线看升趋势未变，令台债交易气氛保守。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 20与30年长券殖利率的上扬，以及10年冷券殖利率卡在1.33-1.35%，令10年券102/6短多气虚。

* 美国指标10年期公债殖利率要进一步下跌至1.85%，甚至1.80%，才有机会令国际债市偏空气氛稍稍改观。 * 中短券虽有筹码集中优势保护，不过在长券殖利率向上趋势不变的带动下，殖利率料仍无法脱离缓步上移的命运。

* 盘面仅见短线交易商在狭幅区间内操作，且买卖报价较宽，操作难度偏高，今日成交量料难扩增。

以下为最新相关报导链接：

* 美国公债价格周二攀升，因塞浦路斯议会反对以银行存款征税作为国际救助条件的提议，给该国金融前景带来不确定性，且重燃投资人对欧元区稳定性的疑虑。

* 台湾国泰金控 称，子公司国泰人寿今年海外投资比重将由去年第四季的43.9%提高至48-49%，以海外债券投资为主，其中看好人民币债券收益，累计人民币资产约达700-800亿台币间。。

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/6为1.30%-1.33%