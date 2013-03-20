路透调查：日经指数2013年料涨35%，受日本当局放松政策激励

路透东京3月19日 - 路透调查显示，日本股市日经指数今年料上涨35%，因在政府试图重振经济的背景下，普遍预期中的激进宽松政策进一步推低日圆。

路透上周访问的18位分析师的预估中值显示，日经指数 到2013年年底时或升至14,000点的五年高位，较周一收位12,220.63点上涨15%。

若日经指数今年确实达到35%的升幅预期，将录得2005年以来最大年度涨幅，成为发达经济体表现最佳的股市。

对日经指数表现的预期较12月的上次调查提高，日圆走弱是主要因素之一，因这对日本出口商有利。去年12月调查预估日经指数今年底将升至11,000点。

市场分析师表示，包括很多出口企业在内的上市公司目前预计新财年的营业利润将较上年增长30%，因日圆走弱提振出口商汇回本国的海外收益。

“日本央行的大举货币宽松措施或将令日圆进一步承压，而美国经济可能持续复苏，料也将扶助整体人气，”摩根大通股票衍生品策略执行董事Michiro Naito表示。

部分分析师指出，日本股市迄今的升势只是基于对进一步政策宽松的预期，且强劲的企业盈利尚未出现。但另一些人则确信，目前是时候向市场注入更多资金了。

“如果你一直等到经济复苏，那好比是看着后视镜开车，”三菱UFJ摩根士丹利证券高级投资策略师Norihiro Fujito表示。

此外，日本参与跨太平洋自由贸易谈判亦提振市场人气。

**日圆走弱是双刃剑**

虽然日圆走弱是推动以出口股为导向的日经指数升势的关键因素，但一些分析师提醒称，对于一些板块而言，日圆走弱也可能是一把双刃剑，因能源进口成本上升或将降低利润。

“能源成本上涨对大多数行业不利，”Myojo资产管理公司首席执行官(CEO)Makoto Kikuchi表示。

“正在海路运输途中准备交付至本地加油站和发电站的石油、天然气和其他原材料，它们的售价在今年晚些时候将变得更高，”Kikuchi表示，他预计日经指数将在年底跌回11,500点。

其他市场人士还对地缘政治风险持谨慎态度，这些风险包括日本和中国的岛屿之争，该争端曾引发对日本产品的抵制，并造成日本主要汽车生产商去年秋季在华汽车销量大减逾30%。

“至于来自海外市场的忧虑，对欧债危机的忧虑重燃，也可能打压市场，”摩根大通的Naito表示。(完)