更新版 1-中国汽车：大众中国及其合资公司4月2日起召回缺陷车辆，涉38.4万辆

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
* 大众旗下部分品牌和型号4月2日起召回缺陷车辆
* 召回涉及总量达38.42万辆
* 大众将为召回车辆免费更换变速器机电单元，并升级软件 (新增细节和背景)
路透上海3月20日 - 在中国中央电视台曝光德国大众汽车 DSG变速器存缺陷后，在中国国家质量部门压力下，大众中国及其中国合资公司将自4月2日起召回部分缺陷车辆，涉及384,181辆车辆。
中国国家质量监督检验检疫总局网站周三公告称，本次召回范围内的车辆因变速箱内机电单元的电子故障或者油压不足，可能导致动力输出中断，存在安全隐患。
大众汽车(中国)销售有限公司、一汽-大众汽车有限公司、上海大众汽车有限公司将免费为召回范围内的车辆更换改进的变速箱机电单元，并免费为用户升级最新的控制软件，以消除安全隐患。
中国中央电视台上周五在“315晚会”曾曝光大众汽车部分DSG变速器存故障、江淮汽车 旗下同悦轿车部分出现锈蚀等多起侵害消费者权益的事件。国家质检总局随后发表声明，要求大众汽车实施召回。
根据最新公告，本次召回范围包括大众中国进口的自2008年12月至2011年9月生产的部分尚酷、高尔夫等车型，共计7,139辆；一汽-大众汽车2009年5月至2012年1月及2012年12月至2013年2月生产的新宝来、高尔夫、速腾、迈腾等多个车型，及进口的2010年2月至2011年6月生产的奥迪A3 1.8T，共计245,999辆。
另外，上海大众汽车亦将召回2009年10月23日至2012年5月23日及2012年12月10日至2013年3月2日生产的途安、明锐、朗逸、昊锐和新帕萨特等多个车型，共计131,043辆。
一汽-大众汽车是大众汽车与中国一汽集团的合资公司；上海大众汽车是大众汽车与上海汽车集团 股权各半的合资公司。
江淮汽车此前已提出主动召回申请。截至2011年12月31日，该公司累计生产同悦轿车119,271辆，部分存在锈蚀风险，公司拟对该时点前销售的同悦轿车实施召回。 (完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市