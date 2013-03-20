中国能源：近3,000万千瓦风电项目获批，十二五以来超8,000万

路透北京3月20日 - 中国国家能源局近日公布“十二五”(2011-2015年)第三批风电项目核准计划，新核准的项目规模合计2,872万千瓦。至此，能源局“十二五”以来核准的风电项目超过8,000万千瓦。

但中国证券报周三援引业内分析人士认为，这8,000万千瓦项目短期内难以转化为市场容量，加之“限电”导致的风电可利用小时数每况愈下，决定了风电全行业短期内仍难言“脱困”。

能源局网站刊发的通知表示，列入“十二五”第三批风电核准计划的项目共491个，总装机容量2,797万千瓦。安排促进风电并网运行和消纳示范项目四个，总装机容量75万千瓦。上述两类项目合计2,872万千瓦。

能源局此前已分两批核准5,200万千瓦风电项目，由此来看“十二五”以来共计有超过8,000万千瓦的风电项目将开始前期工作，具备开工条件。

报导引述华泰证券分析师称，能源局近两年基本上保持年均25GW(吉瓦)的“小路条”审批节奏，并采用集中批复的形式。但是，这些项目后续仍需要得到土地、环评、并网的审核，才可最终获取发改委的“大路条”，进入实质性建设阶段。因此，在风电政策层面并没有改变“收紧大路条审批”的情况下，能源局此举对行业不会产生实质性影响，预计未来三年风电年均吊装容量仍会维持在15GW左右的水平。

通知并要求各地方发改委督促项目建设单位深化前期工作，待各项建设条件落实后，按风电项目核准权限规定核准建设。2013年内未能核准的项目，可结转到2014年核准。不具备建设条件的项目，应申请取消，不得置换。

截至2012年底，全国风电累计装机容量已突破7,532万千瓦，同比增长20.8%。但能源局统计显示，目前风电发电量仅占全部电力消费量的2%，表明风电占一次能源消费量的比重仍较低。而按照规划目标，到“十二五”末，可再生能源占一次能源的消费比重将达到11.4%，其中风电所占比重被认为至少应占到3%。

根据能源局数据，2012年中国弃风电量约200亿千瓦时，风电平均利用小时数比2011年有所下降，为1,890小时，个别省(区)风电利用小时数甚至下降到1,400小时左右。(完)

欲了解详情，请点选国家能源局网站(here) (发稿 李航; 审校 张胜男/张喜良)