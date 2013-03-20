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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 10:02 BJT

《汇市简讯》美元指数：正面信号暗示上周高位83.16或遭突破

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* 塞浦路斯不确定性引发避险操作，推动美元指数海外上扬0.35%

* 亚洲市场出现轻微获利了结，日本适逢假期抑制交投

* 上周高位83.16承压，趋势向上

* 若突破则看向8月高点83.50，动能指标正面

* 5日、10日及20日移动均线趋势向上，波林格区间上限小幅上移

* 图表：(link.reuters.com/wep76t)(完)

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