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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 10:06 BJT

金属期市：伦铜接近七个月低点，因塞浦路斯局势打击需求前景

上海期交所交投最活络的7月期铜 跌0.67%至每吨元54,670人民币(8,800美元)，稍早一度触及54,450元人民币，为2012年8月以来最低。

塞浦路斯议会周二以压倒多数票否决以对银行存款征税作为欧洲提供救助条件的提议，使得国际社会援助该国的努力陷入混乱 。

美国2月新屋开工年率上升，建筑许可攀升至2008年以来最高，这些迹象均表明房屋市场的复苏正在加速 。

一项备受关注的基金经理调查周二显示，全球投资者对美国和日本经济及企业展望正益发有信心；而对中国增长的预期则在恶化。

矿场营运业者KGHM 的发言人士称，由于地震造成矿坑塌陷，有17名矿工被困在波兰一铜矿的地下矿井。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张若琪 审校 徐文焰/王洋)

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