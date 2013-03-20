全球投资：基金经理对美日经济信心增强，对中国增长预期恶化--调查

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透伦敦3月19日 - 一项受到密切关注的基金经理调查周二显示，全球投资者对美国和日本经济及企业展望益发有信心，然对中国经济增长的预期在恶化。
美国银行美林(BofA)的月度调查显示，净57%投资者目前超配股票，为逾两年来最高。该数值显示超配和低配仓位的差距。
净14%超配美国股票，为7月以来最高。基金经理超配日本股票则为2007年以来最高。
该调查访查254位市场人士，其管理资产总计6,910亿美元。调查显示投资者低配债券的比例为净53%，高于2月的47%。
“乐观程度大为升高...企业获利展望和充沛的流动性也让投资者看多该地区。资产配置倾向美国和日本，”美银美林的欧洲投资策略师John Bilton在简报会表示。
“对中国增长前景看法则大幅下降。欧洲危机重现，自2012年8月以来首次成为最大的尾部风险。”
现金配置在两年来首次滑落至净低配。基金经理平均现金水准连续三个月持稳于3.8%。
流动性状况推动了投资人的乐观情绪。净60%回覆者将流动性状况评为正面，是至少2007年以来最高。
中国增长预期减低。这个月仅有净14%基金经理预期中国经济改善，远低于2月的净60%，且为10月以来最低，也创单月最大降幅纪录。
许多投资人认为全球经济增长主要阶段已过，净65%回覆者认为全球经济这轮周期已来到中段或后段。(完) (编译 张若琪 审校)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市