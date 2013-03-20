台湾汇市动态：欧元区隐忧仍在，29.8关键价位暂获支撑

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透台北3月20日 - 台币兑美元 周三开低后在近期关键的29.8附近交投。隔夜国际美元走高，韩元再度挫跌，令台币随之趋弱回应，早盘低位29.840续创逾半年新低。但出口商在29.78-29.80附近出售美元，美元卖压能否顺利消化仍待观察。
汇银人士指出，由塞浦路斯纾困案引发的欧元区不安仍为市场所关注，打压隔夜欧元 走低，亚币虽随之趋弱反应，但未出现恐慌性的卖压，料包括台币在内的区域货币在近期价位仍能寻得一定支撑。台币今日料于29.750-29.800间集中交投。
台币早盘实际成交区间较上日走跌，集中交投区间落在29.765-29.790，上日在29.715-750间；上日央行作价收于29.801。早盘29.840为逾半年低位，前低在去年9月10日报29.842。
交易员观察市场最新动态：
* 出口商美元卖盘在29.78-29.80
* 早盘量能不高，开盘45分钟成交0.77亿美元
* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议声明前亦令交易商谨慎
* 台股表现持平，暂未能提供指引
* 台湾央行暂未见积极动作
交易员预测今日集中交易区间：
29.750-29.800
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环球经济新闻请见 TOP/NEWSCN-MCE(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
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