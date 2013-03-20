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债券 | 2013年 3月 20日 星期三 10:34 BJT

欧元区金融：解散银行应有共同机制，援助基金可暂时充当后盾--ECB委员

路透法兰克福3月19日 - 欧洲央行管理委员会委员克诺特周二表示，欧元区需要一个关闭银行的共同机制，在这个单一的解散机制就位之前，欧洲的援助基金可以先扮演支持的角色

围绕欧元区银行业联盟的首个重要组成部分--单一监管机制(SSM)的准备已经起步，但单一解散机制方面仍有大量工作要做。

克诺特说，时机至关重要，若针对无力存活的银行的共同解散机制不能就位，单一监管的力度将被削弱。

“SSM需要一个单一解散机制来加以补充完善。”他在会议小组讨论中表示。

在相关框架及一项共同的解散基金就位运转前，欧洲稳定机制(ESM)可发挥支持的作用。克诺特称解散基金应由银行自己出资。

他表示，银行的股东与债券持有人未来应在援助中扮演更重要角色，称“自救应当成为新常态。”

“在欧洲，我们的做法应该由出手援助走向自救。”(完) (编译 隋芬; 审校 张若琪)

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