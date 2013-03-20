欧元区金融：解散银行应有共同机制，援助基金可暂时充当后盾--ECB委员

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透法兰克福3月19日 - 欧洲央行管理委员会委员克诺特周二表示，欧元区需要一个关闭银行的共同机制，在这个单一的解散机制就位之前，欧洲的援助基金可以先扮演支持的角色
围绕欧元区银行业联盟的首个重要组成部分--单一监管机制(SSM)的准备已经起步，但单一解散机制方面仍有大量工作要做。
克诺特说，时机至关重要，若针对无力存活的银行的共同解散机制不能就位，单一监管的力度将被削弱。
“SSM需要一个单一解散机制来加以补充完善。”他在会议小组讨论中表示。
在相关框架及一项共同的解散基金就位运转前，欧洲稳定机制(ESM)可发挥支持的作用。克诺特称解散基金应由银行自己出资。
他表示，银行的股东与债券持有人未来应在援助中扮演更重要角色，称“自救应当成为新常态。”
“在欧洲，我们的做法应该由出手援助走向自救。”(完) (编译 隋芬; 审校 张若琪)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。