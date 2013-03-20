路透调查：台股加权股价指数今年底时料可达8,500点的两年半高位

* 台股今年底时料可达8,500点的两年半高位

* 分析师对2013年年中的指数预估中值略上调至7,850点

路透台北3月19日 - 路透调查显示，由于全球经济回温，台股2013年末时料升至两年半高点。股价将特别受到触控面板及大萤幕电视制造类需求上升所带动。

路透调查上周访问了10位分析师及基金经理人，受访者对台股加权股价指数 年底时的预估中值为8,500点，高于上一次在12月调查时预估的8,000点。

以周一台股的7,811点收盘点来看，这意味着指数在年底前还有将近9%的涨幅。受访者平均预估2013年年中台股指数料为7,850点，比上次调查时的预估高出5%。

凯基投顾董事长兼总经理朱晏民说，经济稳步复苏，在美联储(FED)的QE3(第三轮量化宽松)之后，市场流动性充沛...我们认为值得重新评估台股。

台湾在2月调升今年国内生产总值(GDP)预估，因去年第四季在全球需求强劲带动下经济动能增温，特别是来自最大贸易伙伴中国的需求。