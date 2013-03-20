路透调查：台股加权股价指数今年底时料可达8,500点的两年半高位

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
* 台股今年底时料可达8,500点的两年半高位
* 分析师对2013年年中的指数预估中值略上调至7,850点
路透台北3月19日 - 路透调查显示，由于全球经济回温，台股2013年末时料升至两年半高点。股价将特别受到触控面板及大萤幕电视制造类需求上升所带动。
路透调查上周访问了10位分析师及基金经理人，受访者对台股加权股价指数 年底时的预估中值为8,500点，高于上一次在12月调查时预估的8,000点。
以周一台股的7,811点收盘点来看，这意味着指数在年底前还有将近9%的涨幅。受访者平均预估2013年年中台股指数料为7,850点，比上次调查时的预估高出5%。
凯基投顾董事长兼总经理朱晏民说，经济稳步复苏，在美联储(FED)的QE3(第三轮量化宽松)之后，市场流动性充沛...我们认为值得重新评估台股。
台湾在2月调升今年国内生产总值(GDP)预估，因去年第四季在全球需求强劲带动下经济动能增温，特别是来自最大贸易伙伴中国的需求。
宸鸿 等台湾触控面板生产商料将在平板电脑、智慧型手机及大萤幕电视等全球客户的需求中一路领先。(完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市