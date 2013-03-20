专栏节选：台湾金融整并路迢迢--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自3月21日出版的当期「老谢开讲」专栏) 自从台新金控密谋发动奇袭，希望把台新金控并给彰化银行，台新金控成为消灭公司，却招来财长张盛和严正反对，使这项金融整并案胎死腹中。不过，马总统上任五年，他所主导的金融改革牛肉是什么，却因为吴东亮的激将法，被搬到枱面上来。

就在张盛和拒绝吴东亮的提案不久，财政部又上演了一出前财长炮轰现任财长的戏码。因为全力推动证所税挂冠求去的前财长刘忆如，在参加一场论坛时公开指出，她在财政部期间，其实想要积极推动银行整并工作，主要是过去二次金改衍生出许多弊案，让很多金融业负责人吃上官司，更使银行整并成为没有人敢再力推的事。但刘忆如直言：不整并，银行规模就无法壮大，绝不能因噎废食。

**现阶段台湾金融整并：前进不行，后退也难**

刘忆如肯定二次金改的概念，她认为国内银行必须整并才能增强竞争力，台湾银行业没有大到不能倒的问题，反而有所有金融机构都不够大的隐忧。对于台新金与彰银的整并，刘忆如罕见地说出：「台新金是彰银最大股东已是事实，问题一直拖延，到底是要怎样？」刘忆如一句话点出台湾当前金融改革的困境。

台新金控在彰化银行的董监名单上是二二．五％的最大股东，这是扁政府时代，台新金以融资的方式，斥资三六五亿元，以每股二十六．一五元高价，从原内定的新加坡淡马锡手上抢到经营权。台新金吃下彰银多数股权，这是在扁政府时代主导二次金改很大的一笔交易案。

在这段期间，富邦金并入台北银行，成了台北富邦银行（后来简称北富银），富邦银行因为并入台北银行，使得富邦金控完成了重要拼图，金控版图快速扩大。而国泰金控则是拿下了世华银行，让金控版图更上一层楼。其他如元大金控是元大银行与复华、亚太银行并出来的成果，但也因为扁家贪污丑闻，弄得马家官司缠身，迄今未解。

台新金并彰银只是众多金融整并的其中一案，不过是在扁政府后期，台新金拿下彰银最大股权，却来不及进行合并大业，○八年马政府上台，这盘棋局就走不下去了。这场在扁政府达成的「默契」，到了马政府执政全盘否定。马政府质疑台新金有涉入二次金改丑闻，但是检调始终「查无实据」。台新金花了三六五亿元的大把银子，而且是融资取得，资金被卡住，也是痛苦不堪。

这当中，台新金试图想将彰银股权卖回财政部，希望用原来价格把股权卖回去，但是财政部坚拒，台新金想退出退不了，想要完成金融整并，财政部却悍然抗拒到底。这就是现阶段台湾金融整并的写照，前进不行，后退也难。刘忆如这次炮轰财政部，正是点出了台湾金融业眼前的困局。

要衡量一个国家的经济健不健康，银行业够不够强，是非常重要的一项指标。以一九八○年代与台湾共同走过经济荣景的日本为例，台湾在八○年间金融寡头垄断的年代，银行业炙手可热，银行的股价则是冲到上千元，日本的银行业更是蓬勃发展。

**安倍主导日本改革，重振日本银行业**

但是一九九○年日本泡沫经济吹破，银行业又变成了最惨的「惨业」。日本众多银行倒闭，其后二十年，日本银行业并了又并，最后并出了三块大拼图，一个是三菱ＵＦＪ，这是东京三菱银行最后与ＵＦＪ控股合并出来最大型的金融机构；第二大的是住友三井ＦＧ，这是住友银行与三井银行并出来的产物；第三个是瑞穗银行整合出来的瑞穗控股。

这些年，日本经济低迷，日本的银行业也是「失落一族」，三菱ＵＦＪ股价最低跌到三一八日圆，三井住友ＦＧ跌到二○○三日圆，瑞穗控股则跌到零头的九十八日圆。银行是一个国家造血的经济大动脉，银行式微，也代表这个国家经济爬不起来。最近四个月，新首相安倍晋三主导日本改革，日圆大幅贬值，让日本银行业重新振作活力，短短四个月之内，日本三大金融控股集团全部挤进日本十大市值名单之内。

排名最高的是三菱ＵＦＪ集团，股价从三一八涨到五九二日圆，市值拉升到八三四．八六亿美元，成为全日本仅次于丰田的第二大市值企业。而三井住友ＦＧ股价涨到四二五五日圆，足足涨了一倍多，市值推进到六○六．五亿美元，成为日本第六大市值企业。瑞穗控股股价涨到二二一日圆，市值冲高到五三七．一亿美元，成为日本第八大市值企业。日本三大控股重新回到市值前十大行业，与日本汽车业丰田、本田、日产成为日本再起的双箭头产业。

再看经历金融海啸袭击的美国。○八年爆发金融海啸危机，银行业受创最重，雷曼兄弟破产出局，美林并入美国银行，ＡＩＧ获得政府纾困，花旗一度垂危。一旦有金融灾难，银行业必然遭到最大的撞击。

在金融海啸袭击中，美国顶尖的投资银行高盛股价从二五○．七美元惨跌到四十七．四一美元；另一家投资银行摩根士丹利则从七十六．○四美元惨跌到六．七一美元，一度挂病号；摩根大通则从五十三．二五美元惨跌到十四．九六美元；最悲惨的是花旗与美国银行，花旗的股价从五十五．五五美元跌到○．九七美元，简直可用送入加护病房来形容；美国银行则从五十五．○八美元狠狠跌到二．五三美元。美国的金融海啸其实是银行的崩坏史，美国的道琼指数从○七年的一四一九八．一点最惨跌到六四六九．九五点，银行股的崩盘是最重要的关键。

**印钞救市，美国银行业复活**

现在美国靠着联准会主席柏南克一记ＱＥ(量化宽松货币政策)写传奇，美国以印钞票的手段，让美股重回○七年之前的荣耀。银行业大复活是很重要的关键，例如，高盛最惨跌到四十七．四一美元，现在涨到一五九美元，市值已回升到七四四．○四亿美元。

目前全美最大的两家金融机构，第一大是巴菲特的最爱富国银行（Wells Fargo），富国银行在金融海啸中受创相对较轻，富国银行在危机中抢到华盛顿互惠银行，但股价也一度从四十四．六八美元跌到七．八美元，现在回到三十八．二美元，富国银行把市值拉升到二○一三．四亿美元，成了全美最大的金融机构。其次是摩根大通，股价重新站上五十美元关卡，市值也推进到一九○二．五亿美元。两家一度落入败部的美国银行，股价慢慢来到十二．四四美元，市值推进到一三六○．一亿美元，实力回来一半。花旗集团从最惨的○．九七美元整并，后来到四七．九二美元，市值推升到一四三六．二亿美元，也算是可圈可点。最小的摩根士丹利股价来到二十三．五九美元，市值也达到四六二．六六亿美元。

也就是说，美国银行股经历了一场金融海啸的大撞击，包括高盛、富国银行、摩根大通几乎回到海啸之前的荣景，这是美国经济再起的重要讯号。银行业能不能从衰败回到健康，这是一个国家经济荣枯的重要指标。

回头看中国大陆的银行，目前也正处在国家保护阶段，这是金融业完全垄断的时代，中国的银行业从中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国人寿都可跻身世界十大银行行列，主要原因是中国银行业获利太惊人了。以建设银行为例，除税后净利从○八年的六九一．四二亿元人民币起跳，○九年是九二六．四二亿元，此后，建行获利年年超过一千亿元人民币，一○年是一○六八．三六亿元人民币，一一年是一三五○．三一亿元，去年再创下一六九四．三八亿元的历史纪录。中国工商银行、中国银行获利年年保持逾千亿元人民币的纪录。

不过，这是在中国经济高速扩张期创造出来的银行荣景，中国的银行业未来恐怕还有一段艰苦的路要走。一个是房地产戳破泡沫后的痛苦调整，台湾的银行业走过九七年痛苦打呆帐的时期，令人印象深刻；另一个是银行业逐渐开放后可能遭遇的国际竞争。中国的银行业目前还可以关起门来称王，但是随着中国经济发展，国际化冲击恐怕是下一个必须面对的大挑战。

台湾的银行业从九一年王建煊当财政部长的时代，银行管制的闸门打开，开启了企业家人人可当银行家的时代。那一年十六家银行申请设立，通过十四家银行新设执照，两年后又有新银行新设成立，台湾正式进入「over banking」的时代，满街都是银行。加上不肖商人用银行牟取私人巨利，银行与企业、房地产的五鬼搬运层出不穷。到今天为止，新银行仍存活的也仅剩富邦银行改制出来的富邦金控；大安银行与台新银行变身的台新金控；独立运作良好的玉山金、永丰金；并入亚太银行、复华证金的元大金控；其他如远东银行、联邦银行、大众银行、万泰银行、安泰银行等，新银行存活下来的剩下不到一半。

**二次金改因人谋不臧，变成污名化代名词**

而把银行弄垮的如中兴银行的王玉云家族；中华银行的王又曾家族则流落海外；万泰银行的许胜发家族官司缠身；泛亚银行的杨天生也遭到重创。从台湾银行业的二十年沧桑，可以看出台湾经济发展实在是很不平顺。

从总市值的角度来看，台湾十大企业中，从半导体的台积电一度把市值冲刺到二．八三兆元新台币最为惊人；之后的鸿海也有一兆元新台币；然后是台塑石化、中华电信、台塑、南亚、台化、中钢这些传统产业；台湾的银行业勉强整合出富邦金与国泰金的金控大集团。

目前富邦金市值达三九四六．三亿元，国泰金达四二二一．二亿元，台湾十大企业前十大市值的公司，最后五到十名都在四千多亿元纠结在一起。例如台塑市值四四四九亿元，南亚四一六一．七亿元，台化四一一九．九二亿元，中钢四一○三．○七亿元；国泰金今年股价从二十七．八元大涨到四十二．六元，已可跻身到市值第七大企业，富邦金约在第十一。相对各国金融机构排名都很前面，台湾银行业走来一路艰辛。

扁政府时代推动二次金改，原是台湾金融业整并竞争力，走向世界的最好机会，却因人谋不臧、上层贪渎，变成污名化的代名词。到了马政府时代，二次金改没有了，三次金改也没有看到，公股并公股的计画，连一个最简单的兆丰金并台企银都因层层抵抗而不可行，就像刘忆如讲的，「问题一直拖延，到底是要怎样？」

刘忆如是马团队所用的重要财经人士，连她都有不平之鸣，被刘忆如炮火扫到的财政部长张盛和被迫回应：在不影响国家利益，提升竞争力，合意购并，不被民间金融机构吃掉...。公股银行整并乐观其成，但是这块拼图如何拼，看起来官方没有什么腹案。

台湾号称是民主国家，但我们官股银行比率却占五成以上，有些已经是民营化的金融机构，官股却还要争取委托书抢经营权，安排政府官派董监事在各个金融机构。张盛和的金融整并最高指导原则是「不被民间金融机构吃掉」；但是公股单靠近亲繁殖就能绽放出美丽花朵吗？怎么并才是台湾金融业重返竞争力最好的政策？值得大家深思！

马总统上任以来，即矢志推动第三次金改，但是他两任任期已经过半，到底第三次金改牛肉是什么？台湾的金融业不是只靠监理就能走出眼前困局的！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.