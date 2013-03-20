《独家新闻》KKR-H&F团队及罗氏加入竞购Life Tech--消息

* Thermo Fisher及Danaher亦考虑出价

* 黑石集团、凯雷、TPG及淡马锡亦已组成团队

* 预定4月初提交出价

路透纽约3月19日 - 据知情人士称，瑞士制造商罗氏(Roche Holding) 以及由KKR 和Hellman & Friedman组成的一支收购团队皆已加入竞购基因检测公司Life Technologies 的行列，Life Tech以先进的诊断技术及稳定的现金流而被看中。

Life Tech是一家生物医学实验设备生产商，市值达110亿美元。罗氏竞购该公司表明其仍对基因测序感兴趣，一年前罗氏对Illumina Inc 发起68亿美元的敌意收购，因价格问题而以失败告终。

潜力买主加入后，这场竞价收购变得更具竞争性，由于融资成本较低以及对美国经济的信心增强，促使更多企业和私募股权公司考虑价值超过100亿美元的交易。

路透之前曾报导称，Thermo Fisher Scientific Inc 和Danaher Corp ，以及由黑石集团(百仕通) 、凯雷投资集团 、TPG Capital LP和新加坡淡马锡 组成的团队，都在考虑竞购Life Tech。

知情人士称，医疗保健企业是被Life Tech的规模以及合并后的协同效应所吸引，而私募股权公司是对该公司可靠的现金流感兴趣。

该人士表示，定于4月初提交报价。由于细节未公开，消息人士要求匿名。

Life Tech股价在消息传出前下跌1%，但周二收高1%至63.58美元。该股年初以来已经上涨逾30%，因公司考虑各式战略选择，投资人期望最终达成出售。

KKR、Hellman & Friedman及Life Tech的代表拒绝置评。罗氏称不评论市场猜测。(完) (编译 王兴亚; 审校 蔡美珍)