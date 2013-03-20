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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 10:24 BJT

《汇市简讯》澳元/美元挽回部分跌幅，脱离低位

0206 GMT

* 澳元/美元从今日早盘低点1.0355反弹，升至1.0370上方

* 由于亚股脱离早盘低位，买盘开始回归

* 沪综指涨逾1.0%，领涨亚股

* 澳洲股指跌幅从1.0%缩至0.35%，韩股跌幅从0.94%缩至0.10%

* 小时图阻力位为1.0375，关键阻力位在1.0599/1.0116走势的61.8%回档位1.0415(完)

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