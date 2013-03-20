《中国公司债发行日程表》--3月20日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动.试点 公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大会 核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================ *三维通信 至多4 4 5 预设区间5.90%-6.60% 民生证券 AA 3/22-3/26 ============================================================================================ 东方航空 至多88 48 10 5.05% 光大证券 AAA 3/18-3/20 (东方航空集团提供担保) 平安证券/兴业证券 ============================================================================================ 粤电力 至多12 12 7 4.95% 中信证券 AAA 3/18-3/20 (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 黑牛食品 至多5.3 2.7 5 5.80% 广州证券 AA 3/18-3/20 (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 德豪润达 至多8 8 5 *5.95% 海通证券 AA 3/20-3/22 （附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权） ============================================================================================ 芜湖港 至多15 15 5 *4.99% 中信证券 AA+ 3/20-3/22 （附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/淮南矿业集团提供担保） ============================================================================================ 广汽集团 至多60 20 5 *4.89% 中金公司 AAA 3/20-3/22 20 10 *5.09% 瑞信方正证券/国信证券 （广汽工业集团提供担保） 中信证券/高盛高华证券 ============================================================================================ 注:*代表新增.(完) (整理 康熙泽; 审校 边竞)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市