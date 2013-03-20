表格：外资及陆资在台股大幅卖超136.73亿台币，为本月最大单日卖超

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透台北3月20日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资今日在台股持续卖超136.73亿台币，为本月来最大单日卖超；累计连续七天卖超达385.01亿；上日修正后为卖超67.87亿。
三大法人今日合计卖超135.43亿台币，上交易日修正后为卖超73.88亿。
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
3/20 -136.73 +1.63 -0.33 -135.43
3/19 -67.87r +2.08r -8.09r -73.88r
3/18 -81.14r -16.51r -9.71r -107.36r
3/15 -45.05r -10.10 -3.93r -59.08r
3/14 -45.98r -10.41 -7.36r -63.75r
3/13 -4.38r -13.60 -14.28r -32.26r
3/12 -3.86 -5.49 -2.42r -11.77r
3/11 +4.96r +5.74 -0.50r +10.19r
3/8 +41.03r +3.39 -1.93r +42.49r
3/7 +10.41r +11.68 -7.00r +15.08r
3/6 +21.85 -1.98 -13.67r +6.19r
3/5 +33.02r +3.54 -2.75r +33.82r
3/4 -69.36r -2.32 -10.50r -82.18r
3/1 +55.19 +3.77 -1.77r +57.19r 本月累计 -287.91 -28.58 -84.25 -400.74
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市