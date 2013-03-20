专栏节选：银行整并的较佳组合--今周刊「谷月涵看台湾」

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月21日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 银行果真是让人又爱又恨。大家都想开一家银行，但能从中赚到钱的人却少之又少。一九九○年之后，台湾陆续开放设立十六家新银行，我想，这些新银行的原始股东应该都后悔莫及。他们有的散尽家产，有的钱卡在银行里动弹不得，有的则拖累了整个集团。
这些问题部分来自过度竞争，部分来自过度规范，此外，与两岸政治也有很大的关系。这些问题不只出现在台湾，今天美国银行股的投资人也比五年前来得穷。但这不表示我们应该放弃银行，因为少了银行，经济体就无法运作。
在风波不断的二次金改后，银行的命运便随风飘零；而国民党重掌政权后，对于公股银行的合并案更投鼠忌器，深怕被扣上图利受贿的罪名。于是，政府便规画出公股银行间的整并，期望能创造出一家领导性的金融机构。在此同时，政府也开放中国银行进入台湾市场，这有可能成为台湾业者的强大竞争对手，因而催生一家领导性的金融机构有其重要性和迫切性。
台湾的银行规模太小、市场太过分散，无法与规模庞大的中国业者抗衡，甚至很可能被吞噬掉。由于银行对产业和政府的货币政策极为重要，特别是公股银行，因此这样的发展确实令人担忧。未来台湾的产业和货币政策，恐怕得由北京来决定了。
产业政策是过时的观念。最后一次政府施压银行支持产业是在○四年，那回银行大量输血给ＤＲＡＭ和ＬＣＤ产业，最后证明是一个极为错误的资源配置，成为近年银行最大的坏帐来源。欧巴马政府因没能扶持美国太阳能产业而遭抨击，但这是对的；政府应该只负责建构和维持公平的竞争环境，让私人部门进行投资决策，并承担成败责任。
银行如何整并，已经延宕整个ＥＣＦＡ的过程。台湾原本同意让中国银行持有台湾的银行五％股权，而台湾的银行则可以取得中国同业二○％的股权。但台湾方面却又宣布，本国银行不得透过私募发行股票，这等于阻断了中国银行的投资管道。这等表里不一的作法，肯定惹恼中国的谈判代表。
ＥＣＦＡ的贸易服务业协议原订一二年十二月签署，货品品项协议预计在今年年中签署；一旦谈判过程拉得太长，将接近明年底的选举，届时当然不是签署任何两岸协议的好时机。而且中国一旦了解台湾执政党的签署压力，台湾的谈判地位也将开始恶化。
金融改革拖得太久，对台湾造成深远的负面冲击，特别是日前吵得沸沸扬扬的台新银和彰银合并案。就我的看法，公股和民营银行合并，将可创造一个规模较大、管理较佳的银行；政府若坚持采取公股和公股合并，很可能优势尽失。
如果政府认为过去的金改涉及贪污，就该将违法的人绳之以法，并建立更完善的合并流程架构，避免重蹈覆辙，绝非当前这种不做不错、以拖待变的心态。台湾银行业的竞争力，就这样快速流失弱化了。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.
2.以上的评论不代表路透立场. (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
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