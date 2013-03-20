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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 10:48 BJT

路透基点：香港国际精密集团5亿港元三年期贷款案已启动--RLPC

路透香港3月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国工商银行和新加坡大华银行周二已启动国际精密集团有限公司5亿港元(6,440万美元)三年期融资案。该公司是在港上市企业。

这笔无担保贷款案利率为香港银行同业拆息利率(Hibor)加码265个基点。银行受邀至少承诺5,000万港元资金，最低先付费用为75个基点。

银行回覆截至日是在四月中。

借款方主要从事制造及销售高精密金属零件，市值约为6.33亿港元。(完) (编译 梁睿雪; 审校 李婷仪)

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