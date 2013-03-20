台湾汇市：外资汇出令台币增量收贬至逾半年低位，观望FOMC会后美元走向

* 台币随韩元趋弱，但出口商抛汇暂供支撑 * 外资持续汇出，进口商亦有部分恐慌美元买盘 * 明日交投料落29.750-29.850 路透台北3月20日 - 台币兑美元 周三量增收跌4.4分，再创逾半年低位。塞浦 路斯问题难解，加上台股大跌令台币全日趋弱。外资连续汇出主导盘势，市场认为台币短期 偏弱趋势不变，不过今晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决策，隔夜国际美元走 向将提供明日台币指引。 汇银人士判断，尽管美国经济数据近来向好，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 贝南克料仍坚守宽松政策，且日本新央行总裁上任，在日本或实践持续宽松的政策下，国际 美元料以持坚回应，如果隔夜主要亚币波动不大，台币料在较大区间29.750-29.850间来回 。 〞今天主要是外资汇出，进口商、出口商都进来，大家一起来就让量增加了。”一本地 银行交易员说。 今日收盘29.845，续创逾半年低位，收盘前低为去年9月6日报29.902。 不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.768-29.787，上日则在29.715- 29.750。 交易员指出，外资在避险主导的气氛下汇出，进口商则因台币近来不断往弱方测试，今 日在逼近29.800附近出现部分恐慌性的美元买盘，但出口商亦在29.800附近出脱手上美元， 暂时令台币寻得支撑。但本周来台币每天以数十点的速度趋贬，难料29.800关卡明日能否守 住。 他们也指出，台币近来主要随韩元 震荡，然而区域货币中泰铢 独强 ，且人民币 持坚，走势并不一致，主要仍与个别市场的特殊因素有关。而台币市 场近来因台股表现不佳，令台币趋贬的机率增加。 台湾股市 今日收挫0.52%报7,798.03点，外资及陆资在台股卖超136.73亿台币， 为本月来最大单日卖超；累计连续七天卖超达385.01亿。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日美元/台币各天期折价略增，主要 受现汇价格已贬至29.800附近的关键价位影响，市场看法对一个月期 后的台 币价格不再一致看坏。 此外，台湾经济部周三公布，2月外销订单较上年同期衰退14.5%，明显低于市场预估的 跌5.2%，因传统产品接单的国际需求仍显疲弱。不过经济部强调，3月订单金额将较2月显着 回升。 新兴汇市中，泰铢周三上扬，回升至1997年亚洲金融危机之前的水平，因外资流入且政 府没有出手干预。该地区其他一些币种则因塞浦路斯相关担忧下滑。 而泰国央 行则对升势强劲的泰铢示警，称泰铢升势有点过快。 本周重要数据及事件包括今晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定；周四日本 财务省官员谈话、美国3月制造业PMI及周五澳洲央行官员谈话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.845 29.801 29.750-29.845 29.840 9.11 5.52 元太外汇经纪公司 29.792 29.750 29.767-29.805 29.805 3.72 2.66 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.195/-0.175 -0.170/-0.150 (完)