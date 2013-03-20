中国信用债评级: 中诚信维持铁路建设债AAA主体评级，涉及6,090亿元

* 发行量及品种: 6,090亿元铁路建设债券

* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司

* 评级调整情况:维持债券债项AAA评级

路透北京3月20日 - 中国中诚信国际信用评级有限责任公司日前发布报告，维持铁路建设债券AAA主体评级，涉及债券存量6,090亿元人民币。

中国国务院上周四发布批复中国铁路总公司组建方案的文件，该公司注册资金为10,360亿元，文件并继续明确中国铁路总公司组建后，铁路建设债券为政府支持债券。

中诚信国际分析表示，此次国务院机构改革，原铁道部债务由铁路总公司承接，债务主体变更，但中央政府对原铁道部债务的支持政策不变，铁道债仍为政府支持债券，且铁路建设债仍由铁路建设基金提供担保，故决定维持债项评级。

上述铁路建设债券均由铁路建设基金提供担保。数据显示，“十一五”(2006-2010年)期间，铁路建设基金共收取3,160.07亿元，2009-2011年，税后铁路建设基金分别实现549.01、613.39和641.94亿元，2012年前三季度则实现466.51亿元，持续增长的铁路建设基金将为铁路建设债券按期偿还提供可靠保障。