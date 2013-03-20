中国信用债评级: 中诚信维持铁路建设债AAA主体评级，涉及6,090亿元

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
* 发行量及品种: 6,090亿元铁路建设债券
* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司
* 评级调整情况:维持债券债项AAA评级
路透北京3月20日 - 中国中诚信国际信用评级有限责任公司日前发布报告，维持铁路建设债券AAA主体评级，涉及债券存量6,090亿元人民币。
中国国务院上周四发布批复中国铁路总公司组建方案的文件，该公司注册资金为10,360亿元，文件并继续明确中国铁路总公司组建后，铁路建设债券为政府支持债券。
中诚信国际分析表示，此次国务院机构改革，原铁道部债务由铁路总公司承接，债务主体变更，但中央政府对原铁道部债务的支持政策不变，铁道债仍为政府支持债券，且铁路建设债仍由铁路建设基金提供担保，故决定维持债项评级。
上述铁路建设债券均由铁路建设基金提供担保。数据显示，“十一五”(2006-2010年)期间，铁路建设基金共收取3,160.07亿元，2009-2011年，税后铁路建设基金分别实现549.01、613.39和641.94亿元，2012年前三季度则实现466.51亿元，持续增长的铁路建设基金将为铁路建设债券按期偿还提供可靠保障。
此次铁路政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道部。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市