美国金融：房贷美控告十数家银行操纵Libor致其损失

路透纽约3月19日 - 美国住宅贷款抵押机构房贷美(Freddie Mac) 对十几家银行提起诉讼，指控这些银行涉嫌操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)，使其招致损失。

被告中包括美国银行、摩根大通、瑞银及瑞士信贷。

根据诉讼文件，房贷美指控被告银行在2007年至2010年合谋操纵Libor。房贷美投资于美元Libor相关联的抵押贷款债券及掉期工具。

诉讼称，这些银行联手人为压低美元Libor，“旨在隐瞒各自的财务问题并提高获利”。诉讼寻求赔偿，具体数额待定。

根据路透12月获悉的一份备忘录，Libor操纵案可能令房贷美和房利美(Fannie Mae)损失超过30亿美元。

美银、摩根大通、瑞银、瑞信及其他涉入银行未对置评请求立刻做出回覆，或者拒绝置评。(完)