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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 10:58 BJT

泰国金融：将不采取限制泰铢升值的措施--财长

路透曼谷3月20日 - 泰国财长Kittirat Na Ranong周三表示，泰国计划不采取任何限制泰铢 升值的措施。

“我们将不会采取任何特别举措来应对强势泰铢，”他对记者表示，并称这种举措可能引发市场恐慌和削弱投资者信心。

泰铢兑美元早盘报29.16，创1997年来最高。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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