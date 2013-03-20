台湾债市：RP利率大致持稳，券商少买券资金需求有限

路透台北3月20日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周三大致持稳。交易人士认为，受近日公债次级市场交易殖利率弹升影响，交易商正进行部位调整，到期也不补券，在此情形下，可供承作RP的公债券源稀缺，惟利率未见进一步走低。

一票券商交易员说，公司正在进行长券部位的调节，若有资金调度需求，会用拆款来支应。

一证券商交易员则表示，近期交易商因没有买券，手头也不缺钱，因此也没有太多承作RP的需求。

“券都不知跑哪去了。”一券商交易员说。

另一银行交易员则称，银行间的资金还是很多，由于不缺资金，所以较少承作RP。明日因有公债交割，预料寿险公司的资金会少一些，至于季底效应要等到下周才会发酵。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同，少数成交在0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，跨月公司债RP利率则成交在0.73%。