台湾债市：RP利率大致持稳，券商少买券资金需求有限

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透台北3月20日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周三大致持稳。交易人士认为，受近日公债次级市场交易殖利率弹升影响，交易商正进行部位调整，到期也不补券，在此情形下，可供承作RP的公债券源稀缺，惟利率未见进一步走低。
一票券商交易员说，公司正在进行长券部位的调节，若有资金调度需求，会用拆款来支应。
一证券商交易员则表示，近期交易商因没有买券，手头也不缺钱，因此也没有太多承作RP的需求。
“券都不知跑哪去了。”一券商交易员说。
另一银行交易员则称，银行间的资金还是很多，由于不缺资金，所以较少承作RP。明日因有公债交割，预料寿险公司的资金会少一些，至于季底效应要等到下周才会发酵。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同，少数成交在0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。
票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，跨月公司债RP利率则成交在0.73%。
本周紧缩因素仅有周四交割“102乙1期”20年期公债，金额400亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市