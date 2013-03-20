《中国2013年已发行公司债一览表》--3月20日

路透北京3月20日 - 以下为中国2013年已发行的公司债具体情况: 一、公开发行类: 发行主体 发行结束时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 697.7 ------------------------------------------------------------------------------------------- *传化股份 3/19 6 5 5.60% AA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- *中国石油 3/19 160 5 4.47% AAA 40 10 4.88% ------------------------------------------------------------------------------------------- 宁波港 3/15 10 3 4.60% AAA ------------------------------------------------------------------------------------------- 国药控股 3/15 40 5 4.54% AAA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 华胜天成 3/15 9 5 5.80% AA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 毅昌股份 3/14 3 5 5.95% AA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 科陆电子 3/14 2.8 5 5.89% AA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 西安民生 3/14 6 3 5.70% AA ------------------------------------------------------------------------------------------- 哈尔滨电气 3/13 30 5 4.90% AAA 哈电集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 中顺洁柔 3/12 8.3 5 5.53% AA 附第三年末投资者选择权 广东中顺纸业集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 西部资源 3/12 6 5 5.68% AA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 正邦科技 3/11 5.5 5 5.69% AA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 盐湖股份 3/8 50 7 4.99% AAA 附第五年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 宝胜股份 3/8 6 5 5.48% AA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 科伦药业 3/7 11 5 5.40% AA+ 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 招商证券 3/7 30 5 4.45% AAA 附第三年末投资者选择权 15 5 4.80% 55 10 5.15% ------------------------------------------------------------------------------------------- 一拖股份 3/6 8 5 4.80% AA+ 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 上海电力 3/6 15 5 4.55% AAA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 海立股份 3/4 10 5 4.85% AA 附第三年末投资者选择权 上海电气集团总公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 飞亚达 3/1 4 5 5.04% AA 附第三年末投资者选择权 中航技术深圳公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 上海电气 3/1 4 3 4.50% AAA 16 5 4.90% ------------------------------------------------------------------------------------------- 永泰能源 2/4 9 5 5.45% AA+ 第三年末附投资者选择权 永泰投资控股提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 重庆水务 1/31 15 5 5.12% AAA ------------------------------------------------------------------------------------------- 秦川发展 1/30 4.5 5 5.65% AA * 第三年末附投资者选择权 秦川集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 银轮股份 1/30 5 5 5.89% AA * 第三年末附投资者选择权 浙江银轮实业股份提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 中信重工 1/29 10 5 4.85% AA+ 第三年末附投资者选择权 8 7 5.20% 第五年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 芭田股份 1/29 5.4 5 5.80% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 中航光电 1/29 5 5 5.08% AA 第三年末附投资者选择权 中航科工提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 广东榕泰 1/28 7.5 5 5.90% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 桐昆股份 1/23 13 5 5.85% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 希努尔 1/23 4 5 5.85% AA 第三年末附投资者选择权 新郎希努尔集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 荣信股份 1/22 6 5 5.90% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 粤水电 1/22 4.7 6 5.50% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 中国国航 1/22 50 10 5.10% AAA 中航集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 二、非公开发行 发行主体 发行结束时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款 (亿元人民币) (年) -------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 2.3 -------------------------------------------------------------------------------------------- 金刚玻璃 3/11 2.3 3 8.5% A+ 第2年末附投资者选择权 股权质押担保和实际控制人个人财产担保相结合 -------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1.*代表新增. 2. 2012年已发行公司债请点选 2011年已发行公司债请点选. 在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合 票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核, 且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主 导.(完) (整理 康熙泽；审校 边竞)