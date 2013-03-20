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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 12:49 BJT

《中国2013年已发行公司债一览表》--3月20日

路透北京3月20日 - 以下为中国2013年已发行的公司债具体情况:

  一、公开发行类:

    发行主体 发行结束时间    规模  期限 票面利率 主体评级   代码            附加条款
                      (亿元人民币) (年)
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  合计                     697.7     
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 *传化股份       3/19        6      5     5.60%    AA                 附第三年末投资者选择权
                  
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 *中国石油       3/19      160      5     4.47%    AAA    
        40     10     4.88%            
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  宁波港         3/15       10      3     4.60%    AAA    
  
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  国药控股       3/15       40      5     4.54%    AAA                附第三年末投资者选择权
                                                    
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  华胜天成       3/15        9      5     5.80%     AA                附第三年末投资者选择权
                                                         
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  毅昌股份       3/14        3      5     5.95%     AA                附第三年末投资者选择权
  
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  科陆电子       3/14        2.8    5     5.89%     AA                附第三年末投资者选择权
  
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  西安民生       3/14        6      3     5.70%     AA
                  
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  哈尔滨电气     3/13       30      5     4.90%     AAA                     哈电集团提供担保    
 
  
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  中顺洁柔       3/12        8.3    5     5.53%     AA                附第三年末投资者选择权
                                                        广东中顺纸业集团提供担保
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  西部资源       3/12        6      5     5.68%     AA　　　　　　　　   附第三年末投资者选择权
  
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  正邦科技       3/11        5.5    5     5.69%     AA                附第三年末投资者选择权
  
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  盐湖股份       3/8        50      7     4.99%     AAA               附第五年末投资者选择权
  
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  宝胜股份       3/8         6      5     5.48%     AA                附第三年末投资者选择权
  
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  科伦药业       3/7        11      5     5.40%     AA+               附第三年末投资者选择权
                  
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  招商证券       3/7        30      5     4.45%     AAA  附第三年末投资者选择权
                15      5     4.80%           
                            55     10     5.15%          
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  一拖股份       3/6         8      5     4.80%     AA+               附第三年末投资者选择权
               
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  上海电力       3/6        15      5     4.55%     AAA  附第三年末投资者选择权
                  
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  海立股份       3/4        10      5     4.85%     AA                附第三年末投资者选择权
                                            上海电气集团总公司提供担保
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  飞亚达         3/1         4      5    5.04%      AA                附第三年末投资者选择权
                                                  中航技术深圳公司担保
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  上海电气       3/1         4      3    4.50%     AAA    
        16      5    4.90%          
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  永泰能源       2/4         9      5    5.45%     AA+  第三年末附投资者选择权
                                                            永泰投资控股提供担保
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  重庆水务      1/31        15      5    5.12%     AAA            
                                                             
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  秦川发展      1/30       4.5      5    5.65%     AA  * 第三年末附投资者选择权
                                                                秦川集团提供担保
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  银轮股份      1/30         5      5    5.89%     AA  * 第三年末附投资者选择权
                                                        浙江银轮实业股份提供担保
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  中信重工      1/29        10      5    4.85%     AA+  第三年末附投资者选择权
                 8      7    5.20%          第五年末附投资者选择权
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  芭田股份      1/29       5.4      5    5.80%     AA   第三年末附投资者选择权
                         
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  中航光电      1/29         5      5    5.08%     AA   第三年末附投资者选择权
                                                                中航科工提供担保
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   广东榕泰     1/28       7.5      5    5.90%     AA   第三年末附投资者选择权
  
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   桐昆股份     1/23        13      5    5.85%     AA   第三年末附投资者选择权
  
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   希努尔       1/23         4      5    5.85%     AA   第三年末附投资者选择权
                                                          新郎希努尔集团提供担保
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   荣信股份     1/22         6      5    5.90%     AA   第三年末附投资者选择权
  
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   粤水电       1/22       4.7      6    5.50%     AA   第三年末附投资者选择权
      
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   中国国航     1/22        50     10    5.10%    AAA        中航集团提供担保
   
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  二、非公开发行

   发行主体 发行结束时间   规模      期限   票面利率  主体评级    代码         附加条款
                       (亿元人民币)  (年) 
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  合计                     2.3
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  金刚玻璃      3/11       2.3         3      8.5%       A+             第2年末附投资者选择权
                                       股权质押担保和实际控制人个人财产担保相结合
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  注:1.*代表新增.
     2. 2012年已发行公司债请点选 
        2011年已发行公司债请点选.
    
    在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合
票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,
且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主
导.(完)

 (整理 康熙泽；审校 边竞)

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