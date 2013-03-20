《中国2013年已发行公司债一览表》--3月20日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透北京3月20日 - 以下为中国2013年已发行的公司债具体情况: 一、公开发行类: 发行主体 发行结束时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 697.7 ------------------------------------------------------------------------------------------- *传化股份 3/19 6 5 5.60% AA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- *中国石油 3/19 160 5 4.47% AAA 40 10 4.88% ------------------------------------------------------------------------------------------- 宁波港 3/15 10 3 4.60% AAA ------------------------------------------------------------------------------------------- 国药控股 3/15 40 5 4.54% AAA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 华胜天成 3/15 9 5 5.80% AA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 毅昌股份 3/14 3 5 5.95% AA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 科陆电子 3/14 2.8 5 5.89% AA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 西安民生 3/14 6 3 5.70% AA ------------------------------------------------------------------------------------------- 哈尔滨电气 3/13 30 5 4.90% AAA 哈电集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 中顺洁柔 3/12 8.3 5 5.53% AA 附第三年末投资者选择权 广东中顺纸业集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 西部资源 3/12 6 5 5.68% AA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 正邦科技 3/11 5.5 5 5.69% AA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 盐湖股份 3/8 50 7 4.99% AAA 附第五年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 宝胜股份 3/8 6 5 5.48% AA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 科伦药业 3/7 11 5 5.40% AA+ 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 招商证券 3/7 30 5 4.45% AAA 附第三年末投资者选择权 15 5 4.80% 55 10 5.15% ------------------------------------------------------------------------------------------- 一拖股份 3/6 8 5 4.80% AA+ 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 上海电力 3/6 15 5 4.55% AAA 附第三年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 海立股份 3/4 10 5 4.85% AA 附第三年末投资者选择权 上海电气集团总公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 飞亚达 3/1 4 5 5.04% AA 附第三年末投资者选择权 中航技术深圳公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 上海电气 3/1 4 3 4.50% AAA 16 5 4.90% ------------------------------------------------------------------------------------------- 永泰能源 2/4 9 5 5.45% AA+ 第三年末附投资者选择权 永泰投资控股提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 重庆水务 1/31 15 5 5.12% AAA ------------------------------------------------------------------------------------------- 秦川发展 1/30 4.5 5 5.65% AA * 第三年末附投资者选择权 秦川集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 银轮股份 1/30 5 5 5.89% AA * 第三年末附投资者选择权 浙江银轮实业股份提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 中信重工 1/29 10 5 4.85% AA+ 第三年末附投资者选择权 8 7 5.20% 第五年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 芭田股份 1/29 5.4 5 5.80% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 中航光电 1/29 5 5 5.08% AA 第三年末附投资者选择权 中航科工提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 广东榕泰 1/28 7.5 5 5.90% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 桐昆股份 1/23 13 5 5.85% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 希努尔 1/23 4 5 5.85% AA 第三年末附投资者选择权 新郎希努尔集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 荣信股份 1/22 6 5 5.90% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 粤水电 1/22 4.7 6 5.50% AA 第三年末附投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------- 中国国航 1/22 50 10 5.10% AAA 中航集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------- 二、非公开发行 发行主体 发行结束时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款 (亿元人民币) (年) -------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 2.3 -------------------------------------------------------------------------------------------- 金刚玻璃 3/11 2.3 3 8.5% A+ 第2年末附投资者选择权 股权质押担保和实际控制人个人财产担保相结合 -------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1.*代表新增. 2. 2012年已发行公司债请点选 2011年已发行公司债请点选. 在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合 票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核, 且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主 导.(完) (整理 康熙泽；审校 边竞)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市