更新版 1-新债招标：中国10年续发国债定位意外超低，机构配置需求强烈

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
* 10年关键期限国债中标收益率远低于市场预期
* 除大行配置外，前期减持的机构亦有配置冲动
* 部分承销机构急于完成基本承销要求亦是推手 (新增更多细节和评论)
路透上海3月20日 - 中国财政部周三续发行的10年国债中标收益率远低于预期，一改近期一级市场趋冷的态势。业内人士称，因10年是关键期限品种，此次除大行的配置需求外，部分前期减持的机构也有配置的冲动。
他们还提到，开年以来一级招标市场异常火爆，以致于部分承销机构很难完成基本承销要求，一季度要想不违规，必须抓住仅剩的几次招投标机会，此次定位偏低，也有这部分原因。
业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的220亿元人民币10年期固息国债，中标收益率为3.5198%，边际中标收益率为3.5476%，投标倍数为2.38倍。此前市场预测均值为3.58%。
“(今天结果)完全出乎意料...不要说(一级)降温，甚至可以说是高烧呢，除了大行，一些小机构的配置需求也很强。”上海一商业银行交易员称。
华东一银行交易员则称，“我们投资户嘛，票息收入还是蛮重要的，现在有配置需求，所以必须得配点东西，完全等到收益率上来也等不及。”
北京一大型商业银行交易员则提到，近期二级市场的收益率处于僵持中，市场对未来宏观经济走势仍有分歧，个人感觉经济尚处于弱复苏阶段，通胀压力也不是迫在眉睫，短线现券风险并不大，此次招标的10年是关键期限，需求非常稳定，最终边际和加权中标收益率之间点差也很窄。
近期一级市场已自年初的热络转趋降温，其中上周四进出口行五年固息金融债认购倍数仅为1.31倍，创下了今年以来利率债新低 。
不过二级市场目前尚未受到一级太大扰动，本次续发债的标的券130005券最新报价对应收益率 在3.5700%/3.5900%，上一交易日尾盘为3.5900%/3.5800%。一二级市场延续近期的脱节行情。
上述上海交易员并指出，虽然二级有相近期限现券抛盘，收益率也更合适，但二级毕竟体量有限，如今宽松资金格局下，较难满足配置盘的需求。
此为今年第五期记账式附息国债的续发品种，按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格。全部进行竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。该期债3月21日至3月25日进行分销，3月27日起与原发行部分合并上市交易。
财政部今年第五期记账式附息国债 从2013年2月21日开始计息，票面利率3.52%。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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