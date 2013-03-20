《澳洲经济分析》澳洲液化天然气项目将推高澳元，尚未起效

如果澳元下跌缓解国内行业，尤其是出口业的竞争压力，澳洲央行当然会青睐澳元下跌。但澳洲央行也并不认为澳元已经高到需要采取行动的程度。

澳洲央行使用的内部模型显示，澳元12月时较公允价值高出约7%，官员称这“略微高估”。

“LNG出口价格持续上涨这方面的变化，已经在澳元/美元公允价值中占到约4美分，”野村驻伦敦外汇策略师Geoffrey Kendrick估算道。

“这方面的影响进一步解释了大宗商品价格与澳元脱钩的原因...可能的话，随着LNG产能扩张速度加快，这种倾向还会增强。”

从2015年开始LNG产量将开始上升，因部分主要项目将投入生产。澳洲政府的主要资源预测机构预计，到2016年，天然气出口数量将增逾一倍，2017年将增长两倍。

这些天然气中已经有很大一部分包含在几十年的销售合同中，定价与原油价格挂钩，这可能使澳元具备石油货币的一些特征。

买家是日本、韩国和中国等电力行业巨头，这可能会使天然气取代当前主要出口商品铁矿石，成为更可靠的摇钱树。铁矿石定价实际上只看中国的需求，因此波动很大。