路透基点：ARA资产管理1.68亿美元贷款额度分配公布--RLPC

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，ARA资产管理有限公司1.68亿美元等值三年期俱乐部贷款额度分配已公布。该案由渣打和大华银行牵头。
贷款分为境内及境外两部分，境内贷款部分为5,100万美元等值，其中包括一笔人民币贷款，境外部分为1.17亿美元。
渣打负责1,350万美元境内贷款和2,150万美元境外贷款。新加坡大华银行负责等800万美元等值的人民币境内贷款，境外部分则负责2,700万美元贷款。
四家银行以一般参贷行身份加入境内贷款部分：中国信托银行上海分行(850万美元)、第一银行上海分行(850万美元)、国泰世华银行上海分行(750万美元)和韩国产业银行(500万美元)。
第一银行香港分行(2,650万美元)、国泰世华银行(2,250万美元)和中国信托银行(1，950万美元)以一般参贷行加入境外部分。
一如先前报导，资金将用于支持ARA从新加坡腾飞集团手中购买海洋大厦(Ascendas Ocean Towers)。
境内贷款部分采分期偿还，由上海星峡置业有限公司借入，综合收益400个基点，美元部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375个基点，人民币部分为人行基准利率的115%。
境外贷款部分为子弹式贷款，由Opal RE Holding借入，综合收益为375个基点，利率为LIBOR加码350个基点。
两部分均以房产担保。
签约仪式已于2月28日完成。(完) (编译 梁睿雪; 审校 蔡美珍)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市