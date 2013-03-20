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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 11:49 BJT

路透基点：ARA资产管理1.68亿美元贷款额度分配公布--RLPC

路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，ARA资产管理有限公司1.68亿美元等值三年期俱乐部贷款额度分配已公布。该案由渣打和大华银行牵头。

贷款分为境内及境外两部分，境内贷款部分为5,100万美元等值，其中包括一笔人民币贷款，境外部分为1.17亿美元。

渣打负责1,350万美元境内贷款和2,150万美元境外贷款。新加坡大华银行负责等800万美元等值的人民币境内贷款，境外部分则负责2,700万美元贷款。

四家银行以一般参贷行身份加入境内贷款部分：中国信托银行上海分行(850万美元)、第一银行上海分行(850万美元)、国泰世华银行上海分行(750万美元)和韩国产业银行(500万美元)。

第一银行香港分行(2,650万美元)、国泰世华银行(2,250万美元)和中国信托银行(1，950万美元)以一般参贷行加入境外部分。

一如先前报导，资金将用于支持ARA从新加坡腾飞集团手中购买海洋大厦(Ascendas Ocean Towers)。

境内贷款部分采分期偿还，由上海星峡置业有限公司借入，综合收益400个基点，美元部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375个基点，人民币部分为人行基准利率的115%。

境外贷款部分为子弹式贷款，由Opal RE Holding借入，综合收益为375个基点，利率为LIBOR加码350个基点。

两部分均以房产担保。

签约仪式已于2月28日完成。(完) (编译 梁睿雪; 审校 蔡美珍)

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