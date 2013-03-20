版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 20日 星期三 11:30 BJT

澳洲矿业：政府修正2102/13年度铁矿石产量预估至5.38亿吨

路透3月20日 - 澳洲政府周三修正2102/13年度铁矿石产量预估至5.38亿吨，12月预估为5.29亿吨。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐