美国个股：微软支持对公司人员贿赂外国官员指控的调查

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透西雅图3月19日 - 微软 周二表示，有关公司人员在中国、罗马尼亚及意大利涉嫌行贿的指控，应该会由美国政府机构及微软自己的风纪部门调查，但微软拒绝透露任何案情细节。
在此之前，华尔街日报报导，因接获微软离职员工密报，指称微软向外国政府官员行贿，以取得软件合约，美国司法部与美国证券交易委员会(SEC)已对此展开调查。
“华尔街日报所提到的事情关系重大，微软与政府进行调查是合理的，”微软副法律顾问John Frank在微软网站一篇贴文写道。
“我们严肃看待所有指控，我们全力配合政府调查，”他并未证实微软是否得知任何调查行动。
SEC拒绝立即发表评论。司法部发言人表示，他无法证实也无法否认有进行调查一事。
根据华尔街日报指出，在中国行贿的指控是一名微软离职员工去年向美国调查人员透露，华尔街日报表示消息来源是一位未具名的知情人士。报导称，微软聘请外部律师进行10个月的内部调查，但没有发现任何不当行为，消息来源是知悉调查报告的数名人士。
华尔街日报指出，美国官方的调查目前处于初期阶段，美国政府尚未指控任何一方有不当行为。
微软拒绝透露任何调查细节，但John Frank在他的文章中提出他所谓的“看法”。
微软股价收高0.28%，报28.18美元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 徐文焰)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市