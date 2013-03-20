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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 11:37 BJT

中国股市：沪综指早盘收升逾2%，金融股强势令大盘反弹虎虎生威

路透上海3月20日 - 中国股市沪综指周三早盘收市上涨逾2%。分析师指出，昨日大盘展开技术性反弹，场内做空动能有所减弱。今早以银行股为首的金融股大幅上涨，立即令市场气氛有所改观，大盘放量上涨，轻松跃过2,300点整数关口。

沪综指 收报2,304.802点，涨47.368点或2.10%，上海A股今日早盘成交额为604亿元人民币，上日全日为753亿元。

“银行股一动，大盘涨起来就嗖嗖的，”长江证券分析师宋中庆指出，目前还只能判定大盘是反弹行情。证监会新领导上任后，例如新股何时重启等政策尚不明朗，还需等待观望一下。

上证银行股指数 早盘收升4.11%；中信银行 收在涨停位5.16元。(完)

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