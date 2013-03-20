两岸金融：人民币业务将提高台湾金融保险业产值占GDP比重--金管会

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透台北3月20日 - 台湾金管会主委陈裕璋周三称，看好人民币业务全面开放将提高金融保险业产值占GDP比重，并将放宽保险业资金运用管道，包括投资大陆地区及人民币计价商品的范围。
今天陈裕璋在立法院备询时并指出，随着今年人民币业务及OBU业务开放，今年台湾金融及保险产业产值占GDP比重将会提高，去年占比为6.52%。
“对于金融机构并购，金管会都乐观其成”，他说。
他认为，只要能促进合并双方金融绩效，不管是“公公并”或“公民并”，金管会都是乐观其成，至于怎么并购则尊重市场机制。
去年台湾银行业获利达2,400亿台币创历史新高，他预期今年银行业整体获利还有进步空间。
至于市场关注的第三度金银会时程，陈裕璋坚持不松口透露金银会时程，仅回应金银会时程仍在规划中，有具体时程会再公布。
日前有熟悉情况的消息人士向路透表示，金银三会在清明节前就会召开，时间点约落在四月初。
当地时间11:32，台湾金融保险指数 上扬1.2%，报938.42点，表现优于台湾加权指数0.03%的跌幅。(完) (记者 詹静宜 审校 屈桂娟)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市