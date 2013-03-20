两岸金融：人民币业务将提高台湾金融保险业产值占GDP比重--金管会

路透台北3月20日 - 台湾金管会主委陈裕璋周三称，看好人民币业务全面开放将提高金融保险业产值占GDP比重，并将放宽保险业资金运用管道，包括投资大陆地区及人民币计价商品的范围。

今天陈裕璋在立法院备询时并指出，随着今年人民币业务及OBU业务开放，今年台湾金融及保险产业产值占GDP比重将会提高，去年占比为6.52%。

“对于金融机构并购，金管会都乐观其成”，他说。

他认为，只要能促进合并双方金融绩效，不管是“公公并”或“公民并”，金管会都是乐观其成，至于怎么并购则尊重市场机制。

去年台湾银行业获利达2,400亿台币创历史新高，他预期今年银行业整体获利还有进步空间。

至于市场关注的第三度金银会时程，陈裕璋坚持不松口透露金银会时程，仅回应金银会时程仍在规划中，有具体时程会再公布。

日前有熟悉情况的消息人士向路透表示，金银三会在清明节前就会召开，时间点约落在四月初。