中国货币市场：民生转债申购资金解冻助流动性维持宽裕，跨季末资金需求仍旺

路透上海3月20日 - 中国银行间资金市场周三隔夜和七天期回购利率 走势分化，隔夜品种续跌，七天期则受开盘价拉动明显走升；民生银行 可转债申购资金陆续解冻，助市场流动性仍维持充裕，而跨季末的资金需求依然旺盛。

交易员指出，临近月末及季末，跨月资金将更受青睐，相关期限回购利率也有逐步抬升空间，不过其对流动性的影响料应在可控范围内，资金整体宽松的局面还会延续。

“基本上还是松的，14天需求感觉蛮大的，融出(资金)利率也比较好谈，”上海一银行交易员称。

民生银行近期发行200亿元可转换债券吸引大量资金的注意力，热络程度超预期。该公司周三公告显示，该可转债网上网下发行部分均获得逾200倍的超额认购，共吸引逾3,000亿元人民币资金的申购。周三和周四分别为网下和网上申购资金解冻日。

上述交易员并表示，短期内除月末资金需求外，尚看不到对资金面构成明显冲击的因素，惟需关注央行公开市场操作的动向，只要回笼力度没有明显增强，资金面转势的可能性就不大。

央行公开市场周二进行的390亿元人民币28天期正回购操作，规模较上周二的260亿元增五成，中标利率则继续持平于2.75%。今日同时有300亿元正回购到期，上周二则未有正回购到期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0338 2.1989 -16.51

七天 3.2955 2.9633 +33.22

14天 3.5317 3.3849 +14.68

上交所债券回购

一天 2.7350 1.0350 +170.00

七天 2.5100 2.8300 -32.00

14天 3.4000 3.1000 +30.00

回购定盘利率

隔夜 2.0728 2.2828 -21.00

七天 3.2700 2.9800 +29.00

14天 3.5300 3.4400 +9.00

shibor

隔夜 2.0510 2.2480 -19.70

七天 3.2780 2.9730 +30.50

三个月 3.8804 3.8802 +0.02