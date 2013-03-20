中国货币市场：民生转债申购资金解冻助流动性维持宽裕，跨季末资金需求仍旺

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透上海3月20日 - 中国银行间资金市场周三隔夜和七天期回购利率 走势分化，隔夜品种续跌，七天期则受开盘价拉动明显走升；民生银行 可转债申购资金陆续解冻，助市场流动性仍维持充裕，而跨季末的资金需求依然旺盛。
交易员指出，临近月末及季末，跨月资金将更受青睐，相关期限回购利率也有逐步抬升空间，不过其对流动性的影响料应在可控范围内，资金整体宽松的局面还会延续。
“基本上还是松的，14天需求感觉蛮大的，融出(资金)利率也比较好谈，”上海一银行交易员称。
民生银行近期发行200亿元可转换债券吸引大量资金的注意力，热络程度超预期。该公司周三公告显示，该可转债网上网下发行部分均获得逾200倍的超额认购，共吸引逾3,000亿元人民币资金的申购。周三和周四分别为网下和网上申购资金解冻日。
上述交易员并表示，短期内除月末资金需求外，尚看不到对资金面构成明显冲击的因素，惟需关注央行公开市场操作的动向，只要回笼力度没有明显增强，资金面转势的可能性就不大。
央行公开市场周二进行的390亿元人民币28天期正回购操作，规模较上周二的260亿元增五成，中标利率则继续持平于2.75%。今日同时有300亿元正回购到期，上周二则未有正回购到期。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.0338 2.1989 -16.51
七天 3.2955 2.9633 +33.22
14天 3.5317 3.3849 +14.68
上交所债券回购
一天 2.7350 1.0350 +170.00
七天 2.5100 2.8300 -32.00
14天 3.4000 3.1000 +30.00
回购定盘利率
隔夜 2.0728 2.2828 -21.00
七天 3.2700 2.9800 +29.00
14天 3.5300 3.4400 +9.00
shibor
隔夜 2.0510 2.2480 -19.70
七天 3.2780 2.9730 +30.50
三个月 3.8804 3.8802 +0.02
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市